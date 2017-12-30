Türkiye’nin ilk Zooloji Müzesi, eğitim merkezi halini aldı

Dünyanın 4'üncü, Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olarak bilinen Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde kurulan Türkiye'nin ilk Zooloji ve Doğa Müzesi, üniversitelerin eğitim merkezi halini aldı. Akademisyenler müzeye getirdikleri öğrencilere uygulamalı eğitim veriyor.

Her yıl yaklaşık 3 milyon kişinin ziyaret ettiği, Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçesi unvanına sahip olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi bünyesinde Türkiye’nin ilk Zooloji ve Doğa Müzesi 23 Nisan’da kapılarını ziyaretçilere açtı. Müzede doğada ve hayvanat bahçelerinde fizyolojik ömürlerini tamamlamış olan hayvanlar burada uzmanlar tarafından tahnit sanatı yöntemiyle hazırlanarak sergileniyor. Yaşam alanlarındaki duruş ve pozisyonları göz önüne alınarak hazırlanan gerçekçi kompozisyonlar sayesinde birçok hayvanın hayatlarına yakından tanıklık edilen hayvanlar avlanırken, av olurken, beslenirken, uçarken gibi pozisyonlarla müzedeki yerlerine konulmuş durumda. Ötücü ve yırtıcı kuşlar ve perde ayaklılar gibi türlerden oluşan 187 kanatlı hayvanın doğal yaşam alanlarının yeniden canlandırılarak sergilendiği müzede 55 deniz canlısı kurutma işlemiyle vücut bütünlüğü korunarak ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Yılan, timsah, varan ve balıklardan oluşan 60 hayvan örneği bilimsel yöntemler kullanarak koruyucu bir sıvı ile dolu kavanoz içinde müzedeki yerini almış durumda. Hayvanat bahçesi içerisinde 750 metrekarelik alana kurulu olan Zooloji ve Doğa Müzesi’nde ayrıca 50 kişi kapasiteli bir de eğitim salonu bulunuyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE MÜZEDE EĞİTİM

Müzeyi bu yıl yaklaşık olarak 3 milyon kişinin ziyaret ettiğini ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, başta üniversite öğrencileri olmak üzere çok sayıda öğrencinin buradan faydalandığını anlattı. Özsöyler, şunları söyledi:

“Gaziantep Hayvanat Bahçesi olarak, Türkiye de ilk defa Jeoloji ve doğa müzesi açmış bulunmaktaydık. Bu yıl içerisinde Gaziantep jeoloji ve doğa müzesini yaklaşık 3 milyon kişi ziyarette bulundu. Bunun bir çoğunluğu çevre illerimizden gelip özellikle hayvanat bahçemizi ziyaret etmektedirler. Jeoloji ve Doğa Müzemiz, 23 Nisan 2017 tarihinde açılmış bulunmakta. Buranın en önemli özelliği özellikle üniversitelerin jeoloji ve biyoloji bölümlerinden buraya gelerek öğrencilerine öğrenim vermesidir. Burada yaklaşık olarak 300 türümüz, 700 hayvanımız bulunmakta. Bunları tahnit sanatıyla doldurmuş ve canlı türlerin birebir örneğini sergilemekteyiz. Müzemizde ayrıca 50 kişilik bir eğitim salonumuz bulunmakta. Bu eğitim salonunda üniversitedeki öğrencilerimize ve yine buradaki okul çocuklarımıza buranın kuruluş amacını ve burada hangi hayvanları görebileceklerini belli eğitimden geçirdikten sonra gezdiriyoruz.”

Müzede ayrıca isteyen gruplara belgeseller eşliğinde nesli tükenmiş hayvanlar da tanıtılıyor. (DHA)