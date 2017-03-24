Türkiye’nin Irak Savaşı’na girmesini Sezer engelledi

1 Mart Tezkeresi’nin reddi sonrasında dönemin başbakanı Gül’ün, Sezer’e ‘tekrar görüşme’ teklifi sunduğu ortaya çıktı. Sezer ise bu isteği kabul etmedi

1 Mart Tezkeresi’nin reddi sonrasında dönemin başbakanı Gül’ün, Sezer’e ‘tekrar görüşme’ teklifi sunduğu ortaya çıktı. Sezer ise bu isteği kabul etmedi

ABD'nin 14 yıl önceki Irak işgali öncesinde TBMM'de reddedilen, “Türk askerinin yabancı ülkelere gönderilmesine ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına

izin veren” 1 Mart Tezkeresi'yle ilgili tarihi bir itiraf geldi. 2003 yılında Başbakan Yardımcısı olan, AKP'nin kurucularından Ertuğrul Yalçınbayır, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, TBMM'de yeterli desteği bulmayan tezkere için ‘başka bir çözüm' yolu

arandığını söyledi.

‘BU TALEBİ YERİNE GETİREMEM'

Ertuğrul Yalçınbayır yaşananları şöyle anlattı: “Dönemin başbakanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e gitti. ‘Parti genel başkanları ve Genelkurmay Başkanı'yla yeni bir toplantı yapın. Tezkereyi bir kez daha görüşerek Meclis'e gönderelim' önerisinde bulundu. Ancak Sezer ‘Meclis'in kararında hukuken bir sorun yok, anayasaya uygun. Meclis iradesine karşı saygılı olmak gerekir. Bu talebinizi yerine getiremem' diye Gül'ün önerisini kabul etmedi.”

‘TUTANAKLAR AÇIKLANSIN…'

28 Şubat 2003'te yapılan Milli Güvenlik Konseyi toplantısında askerin desteğinin istendiğini söyleyen Yalçınbayır, “Tezkere öncesi son gecelerden biriydi. Ahmet Davutoğlu (O zaman Başbakan Danışmanı) geldi, elime sıkı sıkı sarıldı. ‘Ne olur, Abdullah Bey'e tezkereye karşı olduğumuzu lütfen söyleyin' diye ısrarlı tutumunu hiç unutmam.

Tezkere kapalı oturumda görüşüldü. Kapalı oturumda konuşulanlar 10 yıl süre ile yayınlanmıyor, devlet sırrı olarak nitelendiriliyor. 10 yıldan fazla zaman geçti. Toplantı tutanaklarının açıklanması, demokrasinin ve halkın bilgi edinme hakkının gereğidir” ifadelerini kullandı..