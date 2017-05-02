Türkiye’nin ve KKTC’nin tarihinde önemli yeri olan plaj kiralandı

Kıbrıs Barış Harekatı'nda amfibi birliklerin adaya ilk kez ayak bastığı ve ilk şehitlerin verildiği Yavuz Çıkarma Plajı, KKTC bakanlar kurulu kararıyla, otel yapılmak üzere özel bir şirkete kiralandı. Öte yandan gelen tepkiler üzerine bu akşam toplanan Bakanlar Kurulu 'Yavuz Çıkarma Plajı'nı kiranlama kararını geri çektiği iddia edildi.

Tarihi ve milli değeri olan Yavuz Çıkarma Plajı'nın 30 yıllığına Altınbaş Holding adlı yerel bir şirkete kiralanması halkın ve siyasilerin sert tepkisine neden oldu.

1974 Kıbrıs barış harekatının başladığı, Kıbrıslı Türklerin özgürlük mücadelesinin sembolü olan Yavuz çıkarma plajına otel yapılması planlanıyor. Yavuz çıkarma plajını kiralayan şirket, yine aynı yerde yıllardır plaj ve diskotek işletiyordu.

Vakıflar İdaresi'ne ait 19 dönüm sahilin 49 yıllığına aynı şirkete kiralanması gündeme gelmiş ancak meclisteki tepkiler üzerine tasarı, UBP-DP azınlık hükümeti tarafından geri çekilmişti. Bakanlar kurulu araziyi, yetkisi dahilindeki en uzun kiralama süresi olan 30 yıllığına özel şirketin kullanımına devretti.

NTV’nin haberine göre; Çıkarma plajının kirlanması meclis oturumunda gündeme geldi. Ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bakanlar Kurulu'nun meclisi devre dışı bırakarak çıkarma plajını kiralama kararını, meclise hakaret olarak değerlendirdi.

KIBRIS AKOCAKLAR DERNEĞİ: YAVUZ ÇIKARMA PLAJI KARARI’NI KINADI

Kıbrıs Akocaklar Derneği Genel Başkanı Levent Kanioğluları, Yavuz Çıkarma Plajı'nın kiralandığı yönünde duyumlar aldıklarını söyleyerek, “bu kararı” kınadıklarını bildirdi.

Yazılı açıklama yaparak Bakanlar Kurulu'nda alınan kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasının engellendiğini savunan Kanioğluları, “Vatan, millet, bayrak ve şehit edebiyatını en güzel yapanların da bu konuya ön ayak olmalarına hayretlerimizi belirtiriz” ifadesine yer verdi. Bu kararı tanımadıklarını kaydeden Kanioğluları, kararın geri alınması için her türlü girişimi yapacaklarını, taraf gözetmeksizin tepki koyanlara destek olacaklarını söyledi.

‘BAKANLAR KURULU’NDAN KARAR GERİ ÇEKİLDİ’ İDDİASI

Bugün akşam saatlerinde toplanan Bakanlar Kurulu Yavuz Çıkarma Plajı’nı kiranlama kararını geri çektiği iddia edildi. Bakanlar Kurulu’nun iptali ile ilgili detaylı açıklama yapması bekleniyor.

HER YIL 20 TEMMUZ’DA ANMA ETKİNLİKLERİ YAPILIYORDU

Yunan cuntası 15 Temmuz 1974'te dönemin Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios'a karşı darbe düzenleyerek adayı ele geçirmeye çalışmış, bunun üzerine Türkiye, 20 Temmuz 1974 sabahı Kıbrıs'a çıkarma yapmıştı.

Türk tarafında toplam 1672 kişinin şehit düştüğü harekatta Türk Silahlı Kuvvetleri de ilk şehitlerini Yavuz Çıkarma Plajı'nda vermişti. Yavuz Çıkarma Plajı'nda, her yıl 20 Temmuz'da şafak nöbeti adı altında harekatın anma etkinlikleri yapılıyordu.