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Türkiye’ye giriş yaparken yakalandılar

İçişleri Bakanlığı Berlin'de, Kaiser Wilhelm Kilisesi yakınında kurulan Noel pazarında gerçekleştirilen saldırının faili ile bağlantılı olduğu belirlenen 3 kişinin, İstanbul'da yakalandığını açıkladı.
21:3420 Mart 2017
Gündem
Türkiye’ye giriş yaparken yakalandılar
İçişleri Bakanlığı Berlin'de, Kaiser Wilhelm Kilisesi yakınında kurulan Noel pazarında gerçekleştirilen saldırının faili ile bağlantılı olduğu belirlenen 3 kişinin, İstanbul'da yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ’19 Aralık tarihinde, Almanya’nın Berlin kentinde, Noel pazarında gerçekleştirilen saldırının faili ile irtibatlı olduğu belirlenen Bilal Yosef Mahmoud, Muhammed Ali Khan, Youssef Darwiche isimli 3 kişinin, Atatürk Havalimanı’nda yakalandığını açıkladı.

DHA

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Almanya’nın başkenti Berlin’deki bir Noel pazarına TIR’la saldırı düzenlenmiş; TIR şöförünün aracını pazara sürmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybederken, 50’ye yakın kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

Son güncelleme: 21:3720.03.2017
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