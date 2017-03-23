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Türkiye’ye girmek isterken yakalandılar!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'tan bugün Türkiye topraklarına yasadışı girmeye çalışan 1'i kadın 4 bölücü terör örgütü mensubunun yakalandığını bildirdi.
18:4723 Mart 2017
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Türkiye’ye girmek isterken yakalandılar!
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'tan bugün Türkiye topraklarına yasadışı girmeye çalışan 1'i kadın 4 bölücü terör örgütü mensubunun yakalandığını bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada Teröristlerin üzerinde yapılan arama sonucu, tıraş köpüğü, şampuan kutusu gibi kapların içine tuzaklanmış 3 adet EYP düzeneği, Sözde “Şehit Özgür Zamanlayıcı Devresi” başlıklı, el yapımı patlayıcı düzenek talimatı,3 adet USB harici bellek, 1 adet SD, bir adet mikro SD kart, 4 adet telefonun ele geçirildiği belirtildi. TSK’nın bölgede yaptığı arama sonucu ise araziye terk edilmiş vaziyette, 30 kg Alüminyum tozu,10 kg RDX, 6 adet elektrikli fünyenin ele geçirildiği kaydedildi.   DHA

 

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