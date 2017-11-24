Turkstunt Murat hayatını kaybetti

Motosikletle yaptığı tehlikeli şovlar nedeniyle "Turkstunt" lakabıyla tanınan Murat Erdoğan trafik kazasında hayatını kaybetti.

Motosiklet sürüş teknikleri eğitimi veren ve tek teker üzerinde yaptığı akrobatik hareketler nedeniyle “Turkstunt” lakabıyla tanınan Murat Erdoğan dün akşam D100’de Ankara yönüne motosikletiyle ilerliyordu.



Kartal mevkiinde Murat Erdoğan’ın motosikletine arkadan gelen bir otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle yola savrulan Erdoğan’a ilk müdahaleyi yoldan geçen bir doktor yaptı.

Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri de Murat Erdoğan’a müdahalede bulundu. Ancak tüm müdahalelere rağmen Erdoğan hayatını kaybetti. DHA