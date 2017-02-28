Tuvalete gitme bahanesiyle adliyeden firar etti!

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde adliyeye getirilen şüpheli, tuvalete girme bahanesiyle kelepçelerinden kurtulduktan sonra firar etti.

Manavgat Merkez Jandarma Karakolu ekipleri tarafından öğleden sonra Manavgat Adliyesi’ne getirilen hırsızlık şüphelisi Ümit Hasır, adliye binası içerisindeyken tuvalet ihtiyacı olduğunu belirterek yanındaki jandarma görevlilerinden izin istedi. Jandarma görevlilerinin tuvaletin kapısına kadar getirdikten sonra kelepçelerini çözdüğü Ümit Hasır’ın uzun süre çıkmaması üzerine yapılan kontrolde, camdan firar ettiği anlaşıldı.

Jandarma, durumu polise de haber verdi. Adliye çevresinde yapılan araştırmada Ümit Hasır bulunamazken, görgü tanıkları şüphelinin adliye önünden bir taksiye binerek uzaklaştığını söyledi. Jandarma ve polis firari şüphelinin Manavgat Doğu Garajı bölgesinde olduğu ihbarı üzerine çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. Firari şüpheli henüz bulunamazken ekiplerin arayışının sürdüğü belirtildi. Ümit Hasır’ın çok sayıda suçtan arandığı kaydedildi.

DHA