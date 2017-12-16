Tuzak gibi… Kaldırımda yürürken dengesini kaybetti, boşluğa düşünce öldü

Sarıyer'de kaldırımda yürürken dengesini kaybeden Ahmet Sefa Erpek, kaldırım ile apartman arasındaki boşluğa düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine kafa üstü düşen Erpek olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay Sarıyer Bahçeköy’de saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre geçirdiği felç nedeniyle yürümekte zorlanan 69 yaşındaki Ahmet Sefa Erpek, otomobile binerek kızı ve oğlu ile birlikte sabah saatlerinde sağlık kontrolü için hastaneye gitti.

5 METRE YÜKSEKLİKTEN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Hastane dönüşü evinin bulunduğu sokağa gelen yaşlı adam oğlunun kullandığı araçtan indi. Kaldırımda yürümeye başlayan Ahmet Sefa Erpek dengesini kaybedince abartman ile kaldırım arasındaki boşluğa düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düşen Erpek’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayın yaşandığı yere şerit çekerek delil incelemesi yaptı. Kaldırımla ile boşluk arasında 20-30 santimetre uzunluğundaki duvardan başka önlem olmaması dikkat çekti.



DÜŞTÜĞÜ YERDEN HALAT YARDIMIYLA ÇIKARTILDI

İtfaiye ekipleri Erpek’in cenazesini bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Ceset torbasına konulan Erpek’in cenazesi daha sonra halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansla Sarıyer Devlet Hastanesi Morgu’na götürüldü.

GÖRGÜ TANIĞI “DÜŞME SESİYLE BİRLİKTE ÇIĞLIK SESİ DUYDUM”

Mahalle sakini Fahri Uluçay, “Bir düşme sesiyle birlikte bir çığlık sesi duydum. Hemen camdan çıkıp baktığımda, komşumuz çok kötü bir şekilde düşmüştü. Kendisi tek bastonla yürüyordu. Hastaneden gelmişler, kontrolü varmış. Arabadan indiği sırada dengesini kaybetmiş düşmüş” dedi.

İSTANBUL,(DHA