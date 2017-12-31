TV 8 İZLE: O Ses Türkiye yılbaşı özel programı canlı izle!

O Ses Türkiye yılbaşı özel programı TV 8 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Ünlülerin konuk olacağı 2018 O Ses Türkiye yarışmasında ünlülerin merak edenler TV 8 internetten izleme yollarını merak ediliyor. İşte TV 8 canlı izleme linki...

O Ses Türkiye 2018 yılbaşı özel programına ünlü akını var. TV 8 ekranlarının sevilen yarışmasını izlemek isteyenler TV 8 canlı yayınına ulaşmak istiyor. İnternet üzerinden O Ses Türkiye yılbaşı özel programını izlemek mümkün. Haberimizde bulunan link aracılığı ile TV 8 canlı yayınına ulaşabilirsiniz.

O Ses Türkiye'nin yılbaşı akşamı konukları göz kamaştırıyor. Türkiye'nin en ünlü isimlerinin katılacağı programın konuk listesi de belli oldu. İşte O Ses Türkiye canlı izleme linki…

TV 8 CANLI İZLE!

Cenk Tosun, Yılmaz Vural, Erkan Petekkaya, Halil Ergün, Kerem Tunçeri, Defne Samyeli, Pınar Deniz, Gizem Karaca, Ceyda Düvenci & Bülent Şakrak ve Tolga Sarıtaş sahneye çıkıp en sevdikleri şarkıları söyleyecekler.

TV 8 YAYIN AKIŞI

06:00 Çok Güzel Hareketler BunlarProgram

07:00 Emre Dorman ile Aklımdaki SorularProgram

08:45 5’er BeşerProgram

11:45 Arda ile Omuz Omuza / Yeni BölümProgram

12:45 Magazin 8Program

15:15 Niyazi Gül Dörtnala Sinema

17:15 Güldür GüldürProgram

20:00 O Ses Türkiye YılbaşıYarışma

02:00 Magazin 8Program

04:00 Bilginiz OlsunProgram

04:45 8x8Program

05:45 Arda ile Omuz OmuzaProgram