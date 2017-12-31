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TV 8 İZLE: O Ses Türkiye yılbaşı özel programı canlı izle!

O Ses Türkiye yılbaşı özel programı TV 8 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Ünlülerin konuk olacağı 2018 O Ses Türkiye yarışmasında ünlülerin merak edenler TV 8 internetten izleme yollarını merak ediliyor. İşte TV 8 canlı izleme linki...

21:5531 Aralık 2017
Haberler Gündem
TV 8 İZLE: O Ses Türkiye yılbaşı özel programı canlı izle!
O Ses Türkiye yılbaşı özel programı TV 8 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Ünlülerin konuk olacağı 2018 O Ses Türkiye yarışmasında ünlülerin merak edenler TV 8 internetten izleme yollarını merak ediliyor. İşte TV 8 canlı izleme linki...

O Ses Türkiye 2018 yılbaşı özel programına ünlü akını var. TV 8 ekranlarının sevilen yarışmasını izlemek isteyenler TV 8 canlı yayınına ulaşmak istiyor. İnternet üzerinden O Ses Türkiye yılbaşı özel programını izlemek mümkün. Haberimizde bulunan link aracılığı ile TV 8 canlı yayınına ulaşabilirsiniz.

O Ses Türkiye'nin yılbaşı akşamı konukları göz kamaştırıyor. Türkiye'nin en ünlü isimlerinin katılacağı programın konuk listesi de belli oldu. İşte O Ses Türkiye canlı izleme linki…

TV 8 CANLI İZLE!

Cenk Tosun, Yılmaz Vural, Erkan Petekkaya, Halil Ergün, Kerem Tunçeri, Defne Samyeli, Pınar Deniz, Gizem Karaca, Ceyda Düvenci & Bülent Şakrak ve Tolga Sarıtaş sahneye çıkıp en sevdikleri şarkıları söyleyecekler.

TV 8 YAYIN AKIŞI

06:00        Çok Güzel Hareketler BunlarProgram
07:00        Emre Dorman ile Aklımdaki SorularProgram
08:45        5’er BeşerProgram
11:45        Arda ile Omuz Omuza / Yeni BölümProgram
12:45        Magazin 8Program
15:15        Niyazi Gül Dörtnala Sinema
17:15        Güldür GüldürProgram
20:00        O Ses Türkiye YılbaşıYarışma
02:00        Magazin 8Program
04:00        Bilginiz OlsunProgram
04:45        8x8Program
05:45        Arda ile Omuz OmuzaProgram

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