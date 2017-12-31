TV 8 İZLE: O Ses Türkiye yılbaşı özel programı canlı izle!

O Ses Türkiye 2018 yılbaşı özel programına ünlü akını var. TV 8 ekranlarının sevilen yarışmasını izlemek isteyenler TV 8 canlı yayınına ulaşmak istiyor. İnternet üzerinden O Ses Türkiye yılbaşı özel programını izlemek mümkün. Haberimizde bulunan link aracılığı ile TV 8 canlı yayınına ulaşabilirsiniz.
O Ses Türkiye'nin yılbaşı akşamı konukları göz kamaştırıyor. Türkiye'nin en ünlü isimlerinin katılacağı programın konuk listesi de belli oldu. İşte O Ses Türkiye canlı izleme linki…
Cenk Tosun, Yılmaz Vural, Erkan Petekkaya, Halil Ergün, Kerem Tunçeri, Defne Samyeli, Pınar Deniz, Gizem Karaca, Ceyda Düvenci & Bülent Şakrak ve Tolga Sarıtaş sahneye çıkıp en sevdikleri şarkıları söyleyecekler.
TV 8 YAYIN AKIŞI
06:00 Çok Güzel Hareketler BunlarProgram
07:00 Emre Dorman ile Aklımdaki SorularProgram
08:45 5’er BeşerProgram
11:45 Arda ile Omuz Omuza / Yeni BölümProgram
12:45 Magazin 8Program
15:15 Niyazi Gül Dörtnala Sinema
17:15 Güldür GüldürProgram
20:00 O Ses Türkiye YılbaşıYarışma
02:00 Magazin 8Program
04:00 Bilginiz OlsunProgram
04:45 8x8Program
05:45 Arda ile Omuz OmuzaProgram