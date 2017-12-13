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Uçak, Atatürk Havalimanı’na acil iniş yaptı!

Dubai merkezli Emirates Havayolları'nın Newcastle -Dubai seferini yapan EK-36 sefer sayılı uçağı, bir yolcusunun rahatsızlanması nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı.

00:0213 Aralık 2017
Gündem
Uçak, Atatürk Havalimanı’na acil iniş yaptı!
Dubai merkezli Emirates Havayolları'nın Newcastle -Dubai seferini yapan EK-36 sefer sayılı uçağı, bir yolcusunun rahatsızlanması nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı.

İngiltere’nin Newcastle kentinden havalanan Boeing 777-300ER tipi yolcu uçağı, Dubai’ye giderken Marmara hava sahası üzerindeyken Jhon Coley (65)  adlı yolcunun kalp krizi geçirmesi üzerine kaptan pilot, durumu İstanbul Atatürk Havalimanı Trafik Kontrol kulesine bildirdi.

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Acil iniş izini alan uçak saat 20.08 sıralarında sorunsuz şekilde indi.

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Apronda bekleyen Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ambulansına alınan yolcu, hastaneye götürülürken uçak yaklaşık 3 saat gecikme ile havalandı. Yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.  DHA

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