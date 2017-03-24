Üçüzlerin mama ve bezine asgari ücret yetmiyor

Antalya'da 3 aylık üçüzleri için destek isteyen 26 yaşındaki Tuba Çiftçi, eşinin 1400 TL maaşla çalıştığını, bu paranın 700 lirasıyla mama aldığını, kirayı ödedikten sonra kalan parayla bez alabildiğini söyledi.

Antalya'da 3 aylık üçüzleri için destek isteyen 26 yaşındaki Tuba Çiftçi, eşinin 1400 TL maaşla çalıştığını, bu paranın 700 lirasıyla mama aldığını, kirayı ödedikten sonra kalan parayla bez alabildiğini söyledi.

Tuba ve Mehmet Çiftçi, 8 yıl önce daha iyi koşullarda yaşamak için Şanlıurfa’dan Antalya’ya taşındı. Antalya’da 5 yıl önce Bünyamin adını verdikleri çocukları dünyaya gelen çift, ikinci çocukları için uzun süre tedavi gördü. Tedavi sonucu hamile kalan Tuba Çiftçi, doktorunun üçüz beklediğini söylemesi üzerine buruk sevinç yaşadı. Tuba Çiftçi, 3 ay önce ikisi erkek üçüzlerini dünyaya getirdi.

Eşinin asgari ücretle bir fırında pide ustası olarak çalıştığını anlatan Tuba Çiftçi, bebekleri için aldığı 55 liralık mamanın iki günde bittiğini söyledi. Aylık ortalama 700 lirayı mama için verdiklerini aktaran Çiftçi, “450 lira kirada oturuyoruz. Eşimin maaşı bebeklerin mama, bez ve kira parasına yetiyor. Ev sahibi bu ay kirayı 550 liraya çıkaracak. Mecburen kirası daha düşük bir yere çıkmak zorundayız. Bebeklere bakmakta zorluk çekiyorum. Cumhurbaşkanımızdan çocuklarım için destek istiyorum. Komşularım mama ve bez getiriyor ama artık onlardan bir şey bekleyemiyorum” diye konuştu.

Tuba çiftçi, bebeklerin beşiğini bir komşusundan aldığını kaydetti. Üçüzleri beşiğe sığdıramayan anne, bir bebeği pusette yatırmak zorunda kalıyor. 3 aylık olan Yunus Emre, Taner Yalçın ve Duygu Dilara’nın bakımı için anneye desteği de yine komşuları veriyor. (DHA)