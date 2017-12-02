Uğur Dündar canlı yayında fena ayar verdi: ‘Burada duracaksın kardeş!’

Usta gazeteci Uğur Dündar, Halk Arenası'nda seyircilerden gelen mesajlara da yer verdi. Ancak gelen bir mesaj Dündar'ı kızdırınca yanıtı ders niteliğinde oldu. Yaptığı yolsuzluk haberlerinden bir kısmını anlatan Dündar, "Burada duracaksın kardeş" ifadelerini kullandı.

Halk TV ekranlarında Uğur Dündar’ın yönettiği ‘Halk Arenası’, bu akşam Aydın Didim’den canlı yayınlandı.

Programda ABD’de devam eden ve Reza Zarrab’ın tanık olduğu “Hakan Atilla davası” ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz günlerde açıkladığı “Man Adası belgeleri” gündeme geldi. Uğur Dündar, konukların konuşmalarının arasında seyircilerden gelen mesajlara da yer verdi.

“UĞUR DÜNDAR BIKMADIN MI AKP İLE UĞRAŞMAKTAN”

Usta gazeteci Dündar, bir seyircinin “Uğur Dündar bıkmadın mı AKP ile uğraşmaktan!’ Niçin geçmiş dönemlerde böyle şeyler yapmadın?” şeklindeki mesajına sert yanıt verdi.

“En hassas noktaya geldik, sadede geldik” diyen Dündar, “Sen okumamış, araştırabilirsin. Bilgi sahibi olmayabilirsin ama bilgi sahibi olmadan nasıl fikir sahibi olabiliyorsun” diye sordu.

“O kara para cennetlerinde, tüyü bitmemiş yetimin hakkı için biz oraları kazan kendimizi kepçe yaptık. Hortumcuların korkulu rüyası olduk” dedi.

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DÜNDAR: KİM O GAZETECİ!

Dündar, ANAP döneminde yaşanan bir olayı da paylaştı:

“Engin Civan, Emlak Bankası’nı hortumlayan rüşvetçi genel müdür. ‘Rüşvetin belgesi olur mu’ diyordu. Manşet oldu bunlar. O rüşvetin belgesini gidip İsviçre’de bulup işte rüşvetin belgesi diye 9 sütuna manşet olan gazeteci kim? Kim o gazeteci? Naylon faturaların kralı Orhan Aslıtürk’ün kaçtığı Fransa’da adım adım izleyen kim? O haberleri yapan kim? O kişi kendisiyle ilgili Arena günü geldiğinde not defterine ne yazmıştı? Bilmezsin söyleyeyim! ‘Eyvah bu akşam Arena var!’ yazmış. Süleyman Demirel’in yeğeni Murat Demirel’in devletten kaçırdığı yüzlerce arabayı bir yerde bulup devlete teslim eden kim? Kaçırdığı 22 milyonu Türkiye’ye getirtip gizli hesap defterinin teslim eden kim? Bankalar soyulurken sen ne yapıyordun diye soran gazeteci var karşında.

“BURADA DURACAKSIN KARDEŞ”

Yurtsever bir gazeteci. Biz o dönemde de bu haberleri yapıyorduk bu dönemde de. Ama o dönemde de kimseye iftira atmıyorduk, hakaret etmiyorduk. ABD’ye kaçan Halil Bezmen’in yakalanmasını sağlayan kim? Burada duracaksın kardeş!”