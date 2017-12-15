Uğur Dündar’dan programa damga vuran konuşma!

Halk TV’de ekranlara gelen ve izlenme rekorları kıran 'Halk Arenası' bu hafta Edirne'de sevenleriyle buluştu. Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar programda Kütahya Dumlupınar’ı da gündemi getirerek, “Kudüs’ü konuşuyoruz ama, bizim bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz, aldığımız nefesi bile borçlu olduğumuz zafer 30 Ağustos zaferidir" dedi.

Uğur Dündar programa damga vuran konuşmasında, “Kudüs'ü konuşuyoruz ama, bizim bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz, aldığımız nefesi bile borçlu olduğumuz zafer 30 Ağustos zaferidir, Başkomutanlık meydan muharebesi zaferidir, Çanakkele önsözdür, Dumlupınar sonsözdür, İzmir kurtuluştur.

İLGİLİ HABER Dündar'dan Burak Akbay çağrısı: Bu mağduriyet sonlandırılmalı!

Ey Türkiye'yi yönetenler lütfen Dumlupınar'a gidin. Bizim şehitlerimiz yatıyor toprakların altında. Dumlupınar'dan geçen hızlı tren sanki o zafer, o Dumlupınar kuşaklara anlatılmasın diye oradan transit geçiyor. Bunu bizim Türk olarak kabul etmemiz mümkün mü?” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER Uğur Dündar'dan ders niteliğinde cevap!