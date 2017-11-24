Uğur Dündar’dan THY’ye SÖZCÜ tepkisi!

Bu hafta İzmir Karşıyaka’da izleyicisiyle buluşan ‘Halk Arenası’ programında duayen gazeteci Uğur Dündar, geçtiğimiz günlerde uçak seyahatinde bir İngiliz iş adamıyla aralarında geçen ilginç diyaloğu anlatarak, Türk Hava Yolları'nın (THY) uçaklarında SÖZCÜ gazetesini yasaklamasını eleştirdi.

Uğur Dündar bu haftaki programına geçtiğimiz günlerde uçak seyahatinde bir İngiliz iş adamıyla aralarında geçen trajikomik diyaloğu anlatarak başladı…

“Geçen günlerde uçak seyahatinde yanımda oturan bir İngiliz yolcuyla aramızda geçen konuşmayı aktarmadan geçemeyeceğim.

Yanımda oturan bir İngilizle laf lafı açtı. Ben onun ne iş yaptığını, nereye gittiğini sordum. İş adamıymış, Bakü’ye geçecekmiş İstanbul üzerinden… Beni sordu o arada şöyle bir tanımda bulundu.

Elini açtı “Bundan 10 yıl önce THY şuradaydı yani en altta bugün buraya çıktı (en yükseğe) British Airways yani İngiliz hava yolları buradaydı (en yüksekte) bugün buraya indi” dedi.

Tabi ben bir Türk olarak gururlandım. Sonra benim işimi sorunca Türkiye’nin önemli bir gazetesinde köşe yazısı yazdığımı hem de bir televizyon kanalında çok seyredilen haftada bir program sunduğumu belirttim. İlgilendi ve benim yarım asırdır bu işi yaptığımı öğrenince çok saygılı yaklaşmaya başladı.

Tabi uçağa binince hostesler gazeteleri getiriyorlar ya önce bir İngiliz gazetesi almıştı benim elimdeki gazeteyi göstererek bana “Bu mu?” diye sordu.

“Hayır” dedim.

“Peki neden başka gazeteyi okuyorsunuz?”

“Bu uçakta bizim gazete yasak” dedim.

Anlamadı “Nedir?” dedi.

“Yasak” dedim. “Verilmiyor uçaklara Sözcü Gazetesi”

Yine anlamadı… “Yani satmıyor mu sizin gazeteniz?”

“Yoo… Hayır Türkiye’nin en çok satan gazetesi” dedim.

Adam tuhaf oldu…

“incredible… (inanılmaz)” diyerek tepkisini dile getirdikten sonra…

“THY buradaydı (eliyle göstererek en yüksekte) şimdi buraya indi (en alta)” dedi. (Salonda gülüşmeler ve alkış kıyameti koptu)

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