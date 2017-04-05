Uğur Dündar’ın ‘Halk Arenası’ yine açık ara birinci oldu

Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’la Halk Arenası önceki gün Niğde’ye konuk oldu.

Canlı yayınlanan programın konukları CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve Medya ve İletişim Uzmanı Sedef Kabaş'tı… AKP'nin referandumda neden ‘Evet' denilmesi gerektiğini anlatamadığını söyleyen Çıray, “Sürekli gündem değişikliğine ve farklı mecralara hadiseyi çekmek istiyorlar. ‘Hayır diyenler teröristtir' diye başladılar, olmadı. Arkasından uluslararası alanda suni kayıkçı kavgalarına giriştiler, olmadı. Bu süreç içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi farklı bir strateji uyguladı. Millet ikna oldukça, ‘Evet' diyenler paniğe kapıldı” dedi. Niğdelilerin büyük ilgi gösterdiği, izlenme rekorları kıran ‘Halk Arenası'na Ergenekon ve Balyoz kumpas davalarında yargılanıp, dik duruşları ve savunmalarıyla sembol olan isimlerin oluşturduğu “Hayırlı Konvoy” da katıldı.