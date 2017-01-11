Uğur Mumcu’ya saygısızlık

Araştırmacı gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun, Ankara Karlı Sokak’taki evinin önünde bulunan anıta saldırı düzenlendi.

Kimliği belirlenemeyen kişiler, anıt duvarın üzerinde bulunan ‘‘Uğur Mumcu 24 Ocak 1993' yazan harf ve rakamları çaldı. Hırsızlık olayının, 10 Ocak çalışan gazeteciler günü gerçekleşmesi de dikkat çekti.

Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Aybars da Twitter'dan, “Faili meçhul anıtındaki 24 Ocak 1993, Uğur Mumcu yazıları çalınmış durumda. Anmaya kadar tamamlayabiliriz umarım” paylaşımında bulundu. Mumcu için her yıl 24 Ocak'ta bu anıtın önünde anma töreni düzenleniyor. Ankara emniyeti anıttaki pirinç harf ve yazıları çalan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.