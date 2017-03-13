Ukraynalılar lüks yatla sığınmacıları kaçıracaktı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Yunanistan'ın Sakız Adasına lüks bir yatla 86 sığınmacıyı kaçırmaya çalışan 3 Ukraynalı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Alaçatı Mahallesinin Mersin Körfezi bölgesinde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, sabaha karşı 04.30 sıralarında Boz Burun açıklarında şüphe üzerine bir yatı durdurdu. Lüks yatta arama yapan Sahil Güvenlik ekipleri, yatın içinde çok sayıda sığınmacı olduğunu belirledi. Sahil Güvenlik ekipleri, lüks yatı içindeki sığınmacılarla birlikte Alaçatı Marina’daki Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına çekerek bağladı. 1’i Afgan, 85’i Suriye uyruklu 86 sığınmacı kıyıya çıkarılırken, lüks yatı kullanan 3 Ukrayna uyruklu şahıs da insan kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle gözaltına alındı. Sahil Güvenlik ekipleri, sığınmacılara içecek ve yiyecek vererek insani ihtiyaçlarını da karşılamayı unutmadı. Sığınmacılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderileceği kaydedildi. (İHA)