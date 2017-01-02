Ülke eli kanlı katillerin yolgeçen hanına döndü

İstanbul’daki saldırı sonrası konuşan Pekşen, “Türkiye, terör üreten ülkelere vize uygulasın” çağrısı yaptı. İstihbaratın çökertildiğine dikkat çekti ve “Bunun ağır faturasını ödüyoruz” dedi

“Ergenekon”, “Balyoz” gibi davalarda kumpas mağdurlarının avukatlığını yapan CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, İstanbul'daki hain saldırıyı değerlendirdi. İstihbarat kuruluşlarının bilerek çökertildiğini, böylece Türkiye'nin terör örgütlerinin “eylem platosu” haline getirildiğini öne süren Pekşen, terörle mücadele için 6 önemli uyarıda bulundu.

YABANCI UYRUKLU OLABİLİR

İstanbul'daki kanlı eylem için ‘son derece planlı' diyen Pekşen, eylemcinin yabancı uyruklu olabileceğine dikkat çekti. Pekşen, SÖZCÜ'ye şu değerlendirmede bulundu: “Sorumluları ve müsebbiplerini uyarıyoruz: Önce Silahlı Kuvvetler, sonra da Polis Teşkilatı'na ait istihbarat kuvvetleri bilerek ve planlı olarak çökertildi. İstihbarat kurumlarının çökertilmesinin asıl sebebi; demokratik, laik Cumhuriyet düzenine karşı geliştirilecek olan her türlü saldırıyı öngörmesi ve bertaraf etmesidir.”

PARTİ İSTİHBARATI GİBİ

“Ülkenin bugün terör örgütlerinin her türlü saldırısına açık hale gelmesindeki en önemli nedenlerden birisi de istihbaratın devlet istihbaratından çıkartılarak, ‘Parti, istihbaratı'na dönüştürülmesidir. İstihbaratın değerlendirilmesi ve önleyici kolluk hizmeti olarak alınan önlemler son derece komik ve utanç vericidir. Önleyici istihbarattan, milletin yatak odasına kamera koymayı anlıyoruz. Bu utanç vericidir. İstifa edecek erdemi gösterecek bir hükümet olmadığını da biliyoruz. OHAL yetkisine dayanarak yapılan bazı düzenlemeler terörü önlemeyi bırakın, terörü azdırıyor. Bunun için şu önlemler alınmalı:

TERÖRE KARŞI 6 ÖNLEM

1. Jandarma Genel Komutanlığı derhal Genelkurmay Başkanlığı bünyesine alınmalı, yeniden istihbarat kadroları oluşturulmalı.

2. Genelkurmay Elektronik Sistemler (GES) Başkanlığı kapatılıp bu görev MİT'e verilmişti. GES Başkanlığı ivedilikle ve derhal Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde geçmişte olduğu gibi yeniden kurumsal yapıya kavuşturulmalı.

3. MİT içerisindeki siyasal yapılanmaya derhal son verilmeli, kadrolaşma devlet sistemiyle uyumlu hale getirilmeli.

4. Terör örgütlerinin eylem platformu haline gelen ve eli kanlı katillerin yolgeçen hanına çevirdiği ülkemiz, derhal terör üreten ülkelere vize uygulamasına geçmeli.

5.Terör üreten ülkelerden Türkiye'ye seyahat edecek olan kişilerle ilgili mutlaka uluslararası hukukun gereği istihbarat paylaşımı yapılmalı.

6. Terörün desteklenmesine katkı sağlayabilecek her türlü sivil toplum görünümlü kurs vs. gibi yapılanmalara derhal son verilmeli.

Bu gerçeklerin göz ardı edilmesi ülkemizin birliğine ve barışına en büyük saldırıdır, ihanettir, terörle işbirliğidir.”