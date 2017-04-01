Ülker’den tartışılan reklam için yeni hamle

Ülker, kamuoyunun bir bölümünde 'darbe tehdidi' olarak yorumlanan 1 Nisan şakası konulu reklam filmi ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada reklam süreci tüm ayrıntılarına kadar anlatıldı. Ayrıca holdingin söz konusu reklam çalışmanına katılan personelinin açığa aldığı, kurum içinde geniş çaplı soruşturma başlattığı bildirildi.

Ülker, kamuoyunun bir bölümünde 'darbe tehdidi' olarak yorumlanan 1 Nisan şakası konulu reklam filmi ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada reklam süreci tüm ayrıntılarına kadar anlatıldı. Ayrıca holdingin söz konusu reklam çalışmanına katılan personelinin açığa aldığı, kurum içinde geniş çaplı soruşturma başlattığı bildirildi.

Ülker’in resmi twitter adresi üzerinden yayınlanan 1 Nisan şakası video reklamı tartışma yarattı. 21 Mart’ta yayımlanmaya başlayan reklam serisinin dünkü bölümünün ‘darbe çağırışımı yaptığını, tehdit amaçlı olduğunu’ iddia edenler gece saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde toplandılar. Gelen tepkiler üzerine reklam Ülker'in resmi Twitter hesabından kaldırıldı. Konu ile ilgili Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker twitter adresi üzerinden yaptığı ilk açıklamada “Yurtdışındayım. Şimdi duydum. Haber verenlere teşekkürler. Kumpası kuranlar hakettiklerini bulacaklar. Milletimizin yanındayız” demişti. Tepkiler üzerine reklam Ülker’in Twitter hesabından da kaldırılmıştı.

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AJANSLA YAPILAN ANLAŞMA FESHEDİLDİ

Ülker’den konuyla ilgili yeni bir hamle geldi. Markanın sahibi Yıldız Holding'in, tartışmalara neden olan filmi yapan ekibin tamamını açığa aldığı, söz konusu ajans ile yapılan anlaşmanın da dondurulduğu bildirildi.

İŞTE ÜLKER’DEN YAPILAN SON AÇIKLAMA

Şirket tartışmalarla ilgili de yeni bir açıklama yaptı. İşte o açıklama

“1 Nisan şakalarını konu alan seri reklam filmlerimizin birisi ile ilgili şirketimize ve markamıza yönelik akıl almaz, mesnetsiz bir karalama kampanyası başlatıldı. 20 Mart'tan bu yana televizyonda ve sosyal medyada yayında olan bu reklam filmi 1 Nisan'ın şaka ruhunun ve hep olageldiği üzere aile bireyleri ve bilhassa kardeşler arasındaki şakalaşmaların üzerine kurgulandı. Akıl ve izanla açıklanamayacak bir biçimde, bir şaka reklamı, başlatılan bir sosyal medya kampanyası ile farklı noktalara çekildi ve içinde asla olmayan ve olması dahi düşünülemeyecek anlamlar yüklenerek, markamıza yönelik olumsuz yargılar oluşturulmaya çalışıldı. Reklam film görüntüleri ve üzerindeki yazılarla oynanarak deformasyon oluşturuldu ve sanki bu deforme edilmiş görüntü ve sözler markamıza aitmiş gibi lanse edilmeye çalışıldı. Oysa filmin içeriğindeki görüntüler, kardeşlerin birbirlerine yaptıkları şakalardan örnekler taşıyordu. Ki bu senaryo, gerçek hayattaki bilindik 1 Nisan şakalarının hikaye edilmesinden başka bir şey değildi.

Herhangi bir yanlış anlamanın önüne geçmek amacıyla, reklam filminin amacını anlatan bir açıklama ve devam filmleri kamuoyu ile paylaşıldı. Fakat bu açıklamaya rağmen reklam filmine farklı anlamlar katmaya çalışan bu olumsuz kampanya, markamıza / şirketimize yönelik ‘hakaret ve tehditler' içerecek kadar ileriye götürüldü.

Ülker, 1944 yılından bu yana bu memleket için üreten, ürettikleri ile tüketicilerini memnun eden bir şirket olarak milletimizin ve memleketimizin önemli bir değeri olduğunun bilincindedir. Ve yine Ülker, milletimizin, Ülker'e verdiği değerin de bilincindedir. Aslında, Ülker'i hedef almış gibi görünmekle birlikte, haksız itham ve iftiralarla; devletine, milletine ve ülkesine bağlı saygıdeğer vatandaşlarımızı da tahrik etme ve hasmane tutum almaya zorlamayı amaçlamıştır. Maalesef bu tarifsiz çirkin yaklaşım memleketimize zarar vermektedir. Ama hiç kimse Aziz vatanımıza, Milletimize, Devletimize ve milletimizle bütünleşen markamıza zarar veremeyeceklerdir. Bu maksatlı kişilerin kumpas ve linç girişiminin yarattığı tahribatın sonuçları kanun önünde ayrıca takip edilecektir.

Ayrıca şirketimiz tarafından konu ile ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatılmış olup, ilgili kişilerin tamamı açığa alınmış olup, ihmali ve/veya kastı olan herkes hakkında idari tedbirlerin yanı sıra suç duyurusunda da bulunulacaktır. Bu vesile ile bu haksız algıdan incinmiş olan tüm vatandaşlarımızdan da ayrıca özür diliyoruz. Öte taraftan bu süreçte, yanımızda olan ve bize, haklılığımızı dile getirip, geçmiş olsun diyen milletimize de bilhassa teşekkür ederiz. Saygılarımızla”