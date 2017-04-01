Ülker’in tartışma yaratan 1 Nisan reklamı hakkında açıklama

Ülker'in resmi twitter adresi üzerinden yayınlanan 1 Nisan şakası video reklamı tartışma yarattı. Konu ile ilgili Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada "Yurtdışındayım. Şimdi duydum. Haber verenlere teşekkürler. Kumpası kuranlar hakettiklerini bulacaklar. Milletimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.

Ülker'in resmi twitter adresi üzerinden yayınlanan 1 Nisan şakası video reklamı tartışma yarattı. Konu ile ilgili Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada "Yurtdışındayım. Şimdi duydum. Haber verenlere teşekkürler. Kumpası kuranlar hakettiklerini bulacaklar. Milletimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.

Ülker’in sosyal medya yayınlanan 1 Nisan reklam filmi büyük tartışmalara yol açtı.

Reklam filminin tehdit amaçlı hazırlandığını söyleyenler gece saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kısıklı’daki evinin önünde toplandılar. AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de Erdoğan’ın evinin önüne gelen isimlerdendi.

“1 Nisan’da küçük kardeşlerin abilerine, ablalarına sürprizleri var!” mesajı ile yayınlanan ve “1 Nisan yaklaşıyor, tuhaf şeyler oluyor” şeklinde başlayan Ülker’in reklam filmi gelen tepkiler üzerine yayından kaldırıldı ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Yurtdışındayım.Şimdi duydum.Haber verenlere teşekkürler.Kumpası kuranlar hakettiklerini bulacaklar.Milletimizin yanındayız. — Murat Ülker (@MU_ULKER) March 31, 2017

ÜLKER RESMİ HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI: HUKUKİ İŞLEM BAŞLATACAĞIZ

Ülker firması da resmi hesabından açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: “1 Nisan kapsamında hayata geçirdiğimiz (küçük kardeş olmak’ isimli kampanyamız maksatlı olarak farklı noktalara çekilmeye ve içinde olmayan anlamlar yüklenmeye çalışılmaktadır. Kampanyamız 1 Nisan konsepti kapsamında aile bireyleri ve özellikle kardeşler arasındaki tatlı rekabeti konu almaktadır. Sosyal medyada kast edilen hiçbir konuyla ilgisi yoktur, olamaz. Bu masum şaka günü reklamını farklı noktalara çekenlerle ilgili tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı bildiririz.”