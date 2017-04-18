Ülkücüler ‘Hayır’ dedi, Akşener yeni parti kurabilir

REFERANDUMDA ‘Evet’ bloğundaki AKP, MHP ve BBP’nin oyları büyük oranda eridi. Bu da seçimler öncesi “Ülkücülerin yüzde 80’i ‘Hayır’ verecek” söylemlerini doğruladı.

‘Evet' oyu veren MHP seçmeninin yüzde 3-3.5 civarında olduğu analiz ediliyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'nin yanı sıra milliyetçi ve ülkücü oyların etkili olduğu Adana, Mersin, Manisa ve Iğdır'dan gelen sonuçlar da partide moralleri bozdu. Genel başkan adayı Sinan Oğan, sonuçları “Çok net, Türk milliyetçileri ‘Hayır' dedi” şeklinde yorumladı. Kulislerde, bu tablonun MHP yönetiminde dengeleri değiştireceği dillendirilirken, muhaliflerin partiye dönüş yollarının kapalı olması halinde yeni parti arayışına girileceği belirtiliyor. Bu konuda en iddialı isim Meral Akşener… Akşener'in merkez sağda yeni bir parti oluşumuna gideceğine güçlü bir olasılık olarak bakılıyor.