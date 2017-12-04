Ümit Kocasakal’dan kimsenin bilmediği hukuki detay!

Halk Arenası'na katılan eski Baro Başkanı Ümit Kocasakal, 17/25 Aralık davasına 'takipsizlik kararı' verilmesinin bir şey değiştirmediğini, takipsizlik kararı çıkan bir olayda yeni bir delil çıktığı anda yeniden aktif hale geleceğini CMK'ya dayandırarak canlı yayında açıkladı.

Savcılarımız harekete geçiyor. Bir hukuki gerçekliği savcılıarımız -belki- unutmuş olabilir hatırlatayım. 17/25’le ilgili takipsizlik verildi. Şöyle bir yanlış algı var. ‘Bu dosya artık kapandı açılması mümkün değil’

‘Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra yeni delil meydana çıkmadıkça, aynı fiilden dolayı kamu davası açılamaz.’

Bunun ters anlamından çıkan bir konuda takipsizlik kararı çıkmış olsa da eğer o konuda yeni bir delil ortaya çıkarsa savcılık derhal işin gereğini yapmak zorunda.