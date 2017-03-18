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Ümit Özdağ: ”Ben Binali Yıldırım’ın hayır oyu vereceğini düşünüyorum”

Duayen Gazeteci Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu Halk Arenası programında konuklar arasında yer alan, anayasaya “Hayır” dediği için MHP'den ihraç edildiği gibi toplantıları engellenen, tehdit edilen ve saldırıya uğrayan Prof. Dr. Ümit Özdağ, birbirindan çarpıcı açıklamalarda bulundu.
00:1618 Mart 2017
Gündem

Ümit Özdağ: ''Ben Binali Yıldırım'ın hayır oyu... paylaşan: Sozcu
Duayen Gazeteci Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu Halk Arenası programında konuklar arasında yer alan, anayasaya “Hayır” dediği için MHP'den ihraç edildiği gibi toplantıları engellenen, tehdit edilen ve saldırıya uğrayan Prof. Dr. Ümit Özdağ, birbirindan çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Referandumda ‘hayır’ diyenlere ‘terörist’ yakıştırması yapanlar için ”Kimsenin haddi değil” açıklamasında bulunan Özdağ; ”Ben Binali Yıldırım’ın hayır oyu vereceğini düşünüyorum” açıklamasıyla da izleyenleri gülümsetti.

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Son güncelleme: 00:2018.03.2017
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