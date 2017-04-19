Ümit Özdağ: Erdoğan Pirus zaferiyle karşı karşıya

Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, referandum sonuçlarına ilişkin "YSK'nın yardımıyla alınan yüzde 51, Erdoğan için büyük bir mağlubiyettir. Bunu o gece kameralar karşısındaki yüz ifadesi de ortaya koyuyor. Erdoğan aynı zamanda en büyük kaybedenidir, bir Pirus zaferiyle karşı karşıyadır." dedi.

Bağımsız Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ ve Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu TBMM’de düzenledikleri basın toplantısında referandum sonuçlarını değerlendirdi. Ümit Özdağ, referandum sonuçlarının meşruluğuna Yüksek Seçim Kurulu’nun gölge düşürdüğünü savunarak “YSK, yönetim tarzıyla ortaya şaibeli bir netice çıkarmıştır. YSK bu referandumda yaptıklarıyla anayasal suç işlemiştir. Buradan Cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyoruz. Erdoğan’ın bindiği son attan düştüğünü göz önüne alırsak sonucu merakla bekliyoruz.

Bu aşamadan sonra sarayın yapacağı tek şey, süngüyle bu anayasayı dayatmaktır. Süngüyle her şeyi yapabilirsiniz ama üzerine oturamazsınız. Erdoğan aynı zamanda en büyük kaybedenidir. Bir Pirus zaferiyle karşı karşıyadır. Özetle Erdoğan, millete sopa göstermiş, hatta sopayı millete karşı kullanmıştır. YSK’nın yardımıyla alınan yüzde 51, Erdoğan için büyük bir mağlubiyettir. Bunu o gece kameralar karşısındaki yüz ifadesi de ortaya koyuyor. Sayın Erdoğan sizinle demokratik bir mücadele içinde olsaydık, kazanma şansınızın olmadığını biliyoruz.” diye konuştu. DHA