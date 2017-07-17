Ümit Özdağ, kurulacak partinin genel başkanını açıkladı

Ümit Özdağ, Meral Akşener'le beraber kuracakları yeni partiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, Erzurum'da bir dizi toplantıya katıldı. MHP'li eski Milletvekili Cezmi Polat'a ait Polat Otel'de bir grup siyasetçi, iş adamı ve akademisyen ile kahvaltı yapan Özdağ, parti kurma konusunda çok titiz bir çalışma yürüttüklerini hatırlattı, “Devlet yönetmeye talibiz, dernek yönetmeye değil. Bu nedenle çok dikkatli hareket etmek mecburiyetimiz var” dedi.

“GENEL BAŞKAN MERAL AKŞENER OLACAK”

Ülkenin kritik bir dönemden geçtiğini belirten Ümit Özdağ, Milliyetçi Hareket Partisi'nde başlattıkları muhalif harekatı ve sonrasında yaşanan süreci anlattığı sohbetinde, “Yeni bir MHP kurmuyoruz” diyerek, önemli bir ayrıntıya vurgu yaptı.

Yaşananların, kendilerini yeni bir parti kurmaya ittiğini belirten ve böyle bir dönemde hiç kimsenin egosunu tatmin edecek lükse sahip olmadığını vurgulayan Özdağ, “Yapılan araştırmalar, benim başkanlığında kurulacak bir partinin barajı geçeceğini gösteriyordu. Aynı şekilde Meral Hanım da parti kursaydı, barajı geçecekti. Böyle parçalı bir uygulama kimseye yaramazdı. Ülkemin menfaatlerini, içinde bulunduğu durumu ve halkımızın beklentilerini göz önünde tuttum, dolayısıyla Meral Hanım'ın liderliğinde kurulacak yeni partide görev almayı kabul ettim. Erzurum'dan da bugün, bu gerçeği deklare etmek istiyorum: Merkezde oluşacak yeni partinin genel başkanı sayın Meral Akşener olacaktır” diye konuştu.

“EN GEÇ KASIM’DA KURULUŞ DİLEKÇEMİZİ VERECEĞİZ”

Yeni partinin adının ne olacağını henüz kararlaştırmadıklarını bildiren Özdağ, sözlerini şöyle devam ettirdi:

“Kurucular kurulumuzu oluşturup, parti tüzüğümüzü hazırladıktan sonra, düğmeye basacağız. En geç kasım ayında, kuruluş dilekçemizi vermiş oluruz. Kolay bir iş yapmıyoruz. Çok sıkıntılı bir süreç bizi bekliyor. Yalnız kimse endişe etmesin. Bizim A planımızın dışında B, C, D planlarımız da var. Çok iyi bir rüzgar yakalamış durumdayız. Daha ortada kurulmuş bir parti olmamasına rağmen, kamuoyu araştırmaları, ikinci parti olduğumuzu gösteriyor.

“KAPIMIZ ONLAR DIŞINDA HERKESE AÇIK”

Kapımız FETÖ'cü ve PKK'lıların dışında, ister sağdan olsun, ister soldan herkese açık. Toplumun benimsediği, herkesin, her kesimden vatanperver insanın kendine yer bulduğu bir siyasi parti haline gelmek istiyoruz. Yapılacak ilk genel seçimde hedefimiz en kötü yüzde 51. Bunu da başaracağımıza inanıyorum.”