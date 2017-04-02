Ümit Özdağ: Türkiye yerine Tekiye mi diyeceğiz?

Erdoğan'ın Diyarbakır mitinginde söylediği sözlere Ümit Özdağ'dan sert tepki.

Erdoğan’ın Diyarbakır’da düzenlediği mitingte ‘Dikkat ediniz. Türk demiyoruz. Kürt demiyoruz. Laz, Boşnak, Roman demiyoruz. Hepsini birden içine alan bir ifade kullanıyoruz. ‘Tek millet’ diyoruz. 80 milyonuyla tek millet’ sözlerine Ümit Özdan’dan çok sert yanıt. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ümit Özdağ ‘Erdoğan milletimizin adı Türk değil tek millet demiş. Ne yani Türkiye yerine Tekiye mi diyeceğiz? PKKyı memnun etmek için Türklükten vazgeçiyor ‘ sözleriyle tepki gösterdi.

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İşte Ümit Özdağ’ın o paylaşımı