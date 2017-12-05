Ümit Özdağ’dan çarpıcı iddia: Reza Zarrab, Ahmet Davutoğlu’ndan ne istedi?

CNNTürk'de yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk olan Ümit Özdağ, gündem konusu olan Reza Zarrab olayı ile ilgili önemli ifadelerde bulundu. Zarrab'ın, Davutoğlu başbakanken korunması için yardım talep ettiğini iddia etti.

Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Reza Zarrab hakkında ortaya çarpıcı bir iddia attı.

Özdağ, “Ahmet Davutoğlu’nun cevaplaması gereken bir soru var. Hakikaten suçlama yapmıyorum ama soruyorum. Reza Zarrab, Ahmet Davutoğlu’na başbakanken gitmiş ve İran istihbarat servisinin kendisini infaz edeceğini, bunun için korunması gerektiğini söylemiş. Davutoğlu da böyle bir koruma sağlayamayacaklarını söylemiş. Bu doğru mudur, değil midir? Sayın Davutoğlu açıklasın” dedi