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Ümit Özdağ’dan ‘İzmir Marşı’nı yasaklayan Alanya Lisesi’ne sert tepki

Alanya Lisesi'nde 'İzmir Marşı'nın yasaklanmasına Ümit Özdağ isyan etti.
22:2626 Şubat 2017
Gündem
Ümit Özdağ’dan ‘İzmir Marşı’nı yasaklayan Alanya Lisesi’ne sert tepki
Alanya Lisesi'nde 'İzmir Marşı'nın yasaklanmasına Ümit Özdağ isyan etti.

Son zamanlarda daha sık gündeme gelen İzmir Marşı, Antalya'nın Alanya ilçesindeki Alanya Lisesi’nde fiili olarak yasaklanmasına Prof. Dr. Ümit Özdağ’dan çok sert tepki. Özdağ sosyal medya hesabında ‘İzmir Marşını yasaklayan okul müdürüne Yunan Ordusu şükran belgesi verecektir. O marşta şehitlerin kanı var. Yasaklayan zihniyeti aşağılıyorum.’ paylaşımında bulundu.

İşte Ümit Özdağ’ın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım:

Son güncelleme: 23:2426.02.2017
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