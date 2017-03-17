Ümit Yalım: “Yunan işgali altında referanduma gidiyoruz!”

Milli Savunma Bakanlığı Eski Genel Sekreteri Ümit Yalım, Ulusal kanal'a çıktı. Yalım’ın sözlerini Banu Avar sosyal medyada paylaştı. Yalım, "Yunan işgali altında referanduma gidiyoruz!" dedi.

Erdoğan, AKP, yandaş medya kanal kanal dolaşıp, miting miting geziyorlar ama 2004 yılından bugüne Erdoğan döneminde Yunanlılar tarafından işgal dilen vatan toprağımız hakkında bir tek kelime bile etmiyorlar. İşte Milli savunma bakanlığı Eski Genel Sekreteri Ümit Yalım, durumun vehametini canlı yayında böyle anlattı.

“Yunan işgali altında referanduma gidiyoruz!”

BANU AVAR PAYLAŞTI

Gazeteci Banu Avar sosyal medyada bu mesajla paylaştı:

2004 yılında başlayan işgal 10 yıla yayılarak devam etti.. Ege’de 18 ada, Kıbrıs büyüklüğünde bir toprak kaybettik. Vatan toprağını Yunana kaptırdık.

Kanuni Sultan Süleyman zamanında fethedilen ve Lozan Anlaşmasıyla korunan ve batı haritaları ve anlaşmalarınca tasdik edilmiş olan 18 adada şu anda Yunan bayrağı dalgalanıyor…

Türkiye’ye dönük silahlarla techiz ediliyor. Yunan genelkurmayı düzenli olarak adayı ziyaret ediyor. Hollanda Savunma Bakanı ve diğer batılılar Türk toprağı çiğniyor Ve kimsenin sesi çıkmıyor! Bu bir Bizans projesidir! Ve hükümet bilgisi dahilinde işgal hatta ‘ilhak’ edilmiştir!

Ege’de kendi karasularımızda balıkçılar öldürülmekte, tekneciler tutuklanıp Yunanistana götürülmekte ve yargılanmaktadırlar! Kimsede ses yok!

Ege'de can ve mal güvenliğimiz yoktur.. Buna karşı çıkmayanlar terör suçu işlemektedirler! vatan toprağımız işgal altındadır!