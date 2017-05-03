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Üniversite öğrencisi kaldığı yurtta kendini astı

İzmir'in Bornova İlçesi'nde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Çetin Samutoğlu, kaldığı yurtta kendini asarak yaşamına son verdi.

22:523 Mayıs 2017
Gündem
Üniversite öğrencisi kaldığı yurtta kendini astı
İzmir'in Bornova İlçesi'nde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Çetin Samutoğlu, kaldığı yurtta kendini asarak yaşamına son verdi.

Olay, bugün akşam saatlerinde Kazımdirik Mahallesi’nde bulunan özel bir üniversitenin öğrenci yurdunda meydana geldi. Turizm Rehberliği 1’inci sınıf öğrencisi Çetin Samutoğlu’ndan bir süre haber alamayan yakınları, durumu yurt yetkililerine bildirdi. Yurt çalışanları, odasına girdiklerinde Samutoğlu’nu tavana asılı halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Çetin Samutoğlu’nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

DHA

Son güncelleme: 23:0603.05.2017
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