Üniversite tercih kılavuzu: İnternetten tercih yapacaklar bu detaylara dikkat! (ÖSYM)

Üniversite tercihleri dün başladı, yüzbinlerce kişi üniversite tercihlerini yaparak eğitim hayatlarında yeni bir sayfa açacak. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak olan tercih işlemleri ne zaman sona erecek? Üniversite tercihleri yapılırken dikkat edilmesi gerekenler neler? İşte tercihler hakkında önemli detaylar...

Geçtiğimiz günlerde LYS sonuçları açıklandı ve dün tercih işlemleri başladı. Tercihlerini yapmaya başlayan öğrenciler tercihlerin nasıl yapılacağı hakkında bazı detayları merak ediyorlar. Tercih yaparken hataya düşmemek isteyen öğrenciler tercih kılavuzundaki detayları takip ederek deneyimli isimlerden yardım almayı hedefliyor. İşte tercih kılavuzu hakkında detaylar…

Hangi bölüm hangi puan türüyle öğrenci alıyor sorusuna cevabı aşağıdaki linklerden bulabilirsiniz;

YGS PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER VE PUANLARI

LYS PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER VE PUANLARI

KAÇ TERCİH HAKKI VAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Adaylar tercih listelerinde istedikleri puan türünden bölümlere yer verebilirler. Bütün tercihlerin yalnızca adayın kendi alanından olması şart değil. Ancak adayların diğer puan türlerinden tercih yapabilmesi için ilgili puan türlerinin hesaplanmış olması koşulu var.(Örneğin MF-4 ten mühendislikleri tercih eden bir aday aynı zamanda iktisat tercihi de yapmak isterse Y-TM-1 puanın hesaplanıp hesaplanmadığına bakmak zorundadır. Puan hesaplanmadıysa ilgili programa tercih listesinde yer veremeyecektir.)

Hukuk tercihi yapmak isteyen öğrencilerin ilgili LYS puan türünde (TM-3) en düşük 150.000 sıralamasına, Tıp Fakültesi tercih edecek adayların ilgili LYS puan türünde (MF-3) en düşük 40.000 başarı sıralamasına sahip olmaları gerekmekte. Mimarlık tercihi yapmak isteyen adaylar için başarı sıralaması ilgili LYS puan türünde (MF-4) en düşük 200.000, Mühendislik tercihi için ise (Orman, Ziraat,Su Ürünleri Fakülteleri hariç, Ziraat Fakültesi,Gıda Mühendisliği dahil) ilgili LYS puan türünde (MF-4) en düşük 240.000 başarı sıralamasına sahip olması gerekmekte. Ayrıca Öğretmenlik programlarını (Rehberlik ve Psikolojik Danişmanlık dahil) tercih öğrencilerin de 240.000 başarı sıralamasına sahip olması gerekiyor.

Adaylar Hukuk, Mühendislik, Öğretmenlik Tıp ve Mimarlık için getirilen başarı sırası sınırlamasını dikkate alarak bu bölümleri yazmalılar.

Üniversite adayları tercih listesinin en üstünde diledikleri takdirde kendi puan ve sıralamalarının çok üstünde olan bölümlere yer verebilirler. Daha sonraki tercihlerinde ise çoğunluğu kendi başarı sırasına yakın veya denk gelen bölümleri yazmalılar. Listenin en altında ise başarı sıralamasının çok altında olan ve adayların açıkta kalma olasılığını en aza indirgeyecek olan bölümleri yazmaları önerilmekte.

Ancak adayların gitmek istemedikleri bölümlere tercih listesinde yer vermemeleri gerekmekte. İstemedikleri bir bölüme yerleştikleri takdirde adayların ortaöğretim başarı puanları (OBP) bir sonraki yıl yarı yarıya düşürülecektir. Tercih sırasını oluştururken adaylar istek sırasına göre bölümleri sıralayabilirler.

Tercih aralığının geniş tutulması, fazla sayıda tercih yapılması, listenin sonlarına doğru adayın başarı sıralamasının çok altında olan bölümlere yer verilmesi adayların yerleşme olasılıklarını arttıracaktır.