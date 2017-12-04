Üniversiteli kızı minibüsten zorla kaçırdılar…

Mersin'de üniversite öğrencisi Zelal Topçul, bindiği minibüste 2 kişi tarafından kaçırıldı. Ailesi ve polis, kaçırılan kızlarını ararken Topçul'un kaçırılma anı bindiği minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin Üniversitesi hemşirelik bölümünde okuyan Topçul’u kolundan tutarak kaçıranların uzak akrabaları olduğu belirtildi. Yakınları 20 yaşındaki genç kızı kaçıran akrabasının daha önce genç kızla evlenmek istediğini Zelal Topçul’un ise kabul etmediğini söyledi. Mersin polisi genç kızı kaçıranların peşine düşerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zelal Topçu’nun ailesi kızlarının bulunması için görüntüleri bir televizyon programına da gönderdi. Programa katılan baba Yusuf Topçul, kızını kaçıran kişinin amcasının torunu olduğunu, olaydan sonra hiçbir şey olmamış gibi her şeyi inkar edip kayıplara karıştığını anlattı. Baba Topçul, kızını kaçıranların bağımlı olduğu için toplumdan dışlandığını, ailesinin kendilerine tehdit mesajları gönderdiğini de anlattı.