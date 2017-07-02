Üniversiteli kızı taciz eden Suriyeli’ye dayak

İzmir'in Bornova İlçesi'nde, üniversite öğrencisi Gamze A.'yı taciz ettiği öne sürülen Suriyeli genç, mahalle sakinleri tarafından dövüldü. Gözaltına alınan Suriyeli, Emniyet'te ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Bornova’nın Mevlana Mahallesi’nde bulunan TÜRGEV kız öğrenci yurdunun önünden geçen Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Gamze A., iddiaya göre, kimliği açıklanmayan bir Suriyeli gencin önce sözlü daha sonra da fiziki tacizine uğradı. Genç kızın çığlıkları üzerine kaçmaya başlayan şüpheli, mahalle sakinleri tarafından yakalandı. Mahalle sakinlerinin dövdüğü Suriyeli’yi, olayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen polis ekipleri gözaltına aldı.

Şok yaşayan Gamze A., zanlının kendisini şort giydiği için taciz ettiğini öne sürerken, zanlının tacizin ardından “Bir daha olmaz” dediğini belirtti.

Gözaltına alınan Suriyeli zanlı emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan mahalle sakinlerinin Suriyeli’yi dövdüğü anlar, çevredeki bazı kişiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. DHA