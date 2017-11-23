Üniversiteli kızlara çıplak tuzağa Nuri Alço, Gönül Yazar da dahil oldu

Şöhret Ararken Tacize Uğrayan Üniversitelilerin Katıldığı Yarışmanın Jürisi Nuri Alço ve Gönül Yazar Çıktı İki üniversiteli kızın taciz ve şantaja maruz kaldıkları olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Güzellik yarışmasının jürilerinde Nuri Alçı ve Gönül Yazar'ın da varmış

Üniversiteli kızların kendilerini taciz ettiği ve fotoğraflarıyla şantaj yaptığı iddiasıyla şikayetçi oldukları güzellik yarışması organizatörünün düzenlediği yarışmanın jürisinde Nuri Alço ve Gönül Yazar gibi isimlerin de olduğu ortaya çıktı.

ÜNLÜ YAPMA BAHANESİYLE TACİZ İDDİASI

Üniversite öğrencileri E.S ve N.P geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcığı’na başvurarak güzellik yarışması organizatörü ve yapımcı F.D adlı kişinin kendilerini taciz ettiğini ve çektiği çıplak fotoğraflarıyla kendilerine şantaj yaptığın iddia etmişti.

Şikayetçi olan kızlar F.D’nin bu suçlardan cezalandırılmasını istemişti.

JÜRİDE ÜNLÜ İSİMLER VAR

Kızların şikayetçi olduğu F.D’nin organize ettiği yarışmanın internet sitesindeki detaylarına göre jüride Yeşilçam’ın ‘efsane’ isimlerinden Nuri Alço, sanatçı Gönül Yazar vemanken Günay Museyeva da var.

Kızların şikayeti üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında kızların şikayetçi olduğu F.D’nin de ifadesi alınacak.

(Kaynak: Milliyet)