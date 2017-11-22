Üniversiteli kızlara şok tuzak! ‘Beni memnun etmen lazım…’

Üniversite öğrencileri N.P ve E.S, kendilerini taciz ettiğini iddia ettikleri iddiasıyla yapımcı ve güzellik yarışması organizatörü F.D hakkında taciz ve şantaj suçlamasıyla şikayetçi oldu.

Savcıya ifade veren öğrencilerden N.P ‘Beni oyuncu yapacağını söyleyerek çıplak fotoğraflarımı çekti’ dediği F.D’nin bu fotoğrafları kendisinden izinsiz bir internet sitesinde yayınladığını kaldırılması için de para istediğini iddia etti. Diğer öğrenci E.S ise ifadesinde ‘Giyinmeye çalışırken kabine geldi, beni taciz etti. Çırılçıplak fotoğraflarımı çekmeye çalıştı’ dedi.

‘ŞÖHRET İÇİN BENİ MEMNUN ETMEN LAZIM’

Geçtiğimiz perşembe günü Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne giderek savcıya ifade veren şikayetçi öğrencilerden, mühendislik fakültesi öğrencisi 26 yaşındaki N.P ifadesinde F.D’nin Mecidiyeköy’deki ofisine fotoğraf çektirmeki için gittiğini belirterek şunları anlattı: ‘Ofiste kendisinden başka kimse yoktu. Ofisin alt katında bulunan yerde fotoğraflarımı çekti. Giyinmeye çalışırken kabine geldi ve beni taciz etti. Çırılçıplak fotoğraflarımı çekmeye çalıştı. ‘Ünlü olmak istiyorsan böyle fotoğraflar çekmem lazım. Beni memnun etmen lazım’ tarzında cümleler kullandı ve fotoğraf makinesinde daha önce çekmiş olduğu kızları fotoğraflarını gösterdi. ‘En azından …. ‘ tarzı şeyler söyledi. İtiş kakış esnasında ben hafıza kartını aldım. Daha sonra dosyaya ibraz edeceğim. Davacı ve şikayetçiyim.’ dedi.

‘EROTİK FOTOĞRAFLARIMLA ŞANTAJ YAPTI’

22 yaşındaki hukuk fakültesi 2. sınıf öğrencisi E.S ise ifadesinde şunları söyledi:

‘F.D isimli şahıs benim erotik pozlarımı çekti. Sadace Yarışma için bu pozların gerekli olduğunu ve sadece 5 kişinin bu pozları göreceğini söyledi. Daha sonra kendi magazin sitesinde ‘Hukuk fakültesinde okuyan E.S cesur pozlar vermeye devam edeceğini söyledi’ diyerek yayımlamışlar. Bu şahıs benimle birlikte olmak istedi. İşyerinde gittiğimde cinsel tacizde bulundu. Fotoğraflarımın silinmesi için ya kendisi ile beraber olacağımı ya da ona para vermem gerektiğini söyleyerek şantaj ve tacizde bulundu. Şikayetçiyim’

Kaynak: Milliyet