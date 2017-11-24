Üniversiteye işçi olarak girdi, öğretmen olarak çıktı

İlkay Kayadibi, 2009 yılında taşeron işçi olarak işe girdiği Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde 2013 yılında kaydını yaptırdığı Eğitim Fakültesi müzik bölümünden 2017 yılında mezun oldu. İşçi girdiği üniversiteden müzik öğretmeni olarak mezun olan Kayadibi, çocukluk hayali olan öğretmenliği 47 yaşında gerçekleştirdi.

Halil EĞRİBOYUN / sozcu.com.tr

Kızı ile aynı yıl üniversiteden mezun olarak havaya kep fırlatmanın keyfini yaşayan İlkay Kayadibi'ne diplomasını, önemli bir gün olan 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Mansur Harmandalı rektör yardımcısı Prof. Dr. Bayram Akça ile birlikte verdi.

Atatürk ve şehit öğretmenlerinin fotoğraf sergisinin açıldığı Muğla Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde İlkay Kayadibi'ne diplomasını veren Muğla Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandalı, “işçi girdiğiniz üniversitenin, çalışırken fakültesinden mezun olmak başarı öykülerimizden biridir. Özel bir yetenek isteyen Eğitim Fakültesi Müzik bölümünden mezun olmak İlkay Kayadibi öğrencimizin başarısını bir kat daha artırmıştır. Kendisini kutluyorum. İlkay Kayadibi, halen işçi olarak çalışmasına karşın o bizim mezun ettiğimiz öğretmenimizdir. Kendisine öğretmen olarak hitap ediyorum. Umarım kısa dönemde atanır, öğrencilerine kavuşur.” dedi.

20 LİRA İLE HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

İlkay Kayadibi, 1990 yılında İzmir 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzikoloji bölümünü kazandı. Başarılı bir öğrenci olmasına karşın, çocukluk hayalini süsleyen öğretmenlik hakkı verilmeyince okulunu bıraktı. Bir daha da sınava girmeyen Kayadibi, 1992 yılında evlendi. Uzun süre evli kaldı. Dünyaya getirdiği iki kız çocuğuna anneliğin ötesinde öğretmenlik yaptı. Kendisinin çalışmak zorunda hisseden genç kadın, 2009 yılında Muğla Üniversitesi'nde taşeron işçi olarak işe başladı.

2012 yılında evliliğine son veren Kayadibi, iki kızı ile birlikte baba evine döndü. Asgari ücretli taşeron işçi, 1990 yılında bıraktığı, üniversite yaşamına geri dönmek için ördüğü patik ve çorapları satarak kazandığı para ile yeniden üniversite sınavına girdi ve 2013 yılında Açık Öğretim Fakültesi Adalet Meslek Yüksek Okulu'na yerleştirildi. Hem işine hem de derslerine dört elle sarılan talihsiz kadının talihi yeniden açılmaya başladı. Bu arada Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Resim bölümü binasının inşaatı da tamamlandı. Her iki bölüm de aynı yıl içinde açılması planlandı.

İlkay Kayadibi, iş arkadaşı Pembe Dural ile çay içmek için açık alandaki kafeteryaya gitti. İnşaatı tamamlanan binayı gördü. Arkadaşı Pembe Dural'a binanın ne olacağını sordu. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Müzik ve Resim bölümlerinin açılacağını öğrenince yüreği cız etti. 1990 yılındaki 9 Eylül Güzel Sanatlar Müzikolojindeki öğrenciliğini hatırladı. 23 yıl önceki öğrencilik yılı bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçti. Aynı yıl içinde öğrencilere af çıktı. Kayadibi, yüreğini kor gibi yakan öğretmenlik mesleğine kavuşmak için can attı. Ancak parası olmadığı için kayıt yaptıramayacağını düşündü. Pembe Dural, “senin çalıştığın üniversiteye kayıt yaptırma hakkın var” diyerek arkadaşına ısrar etti. Kayıt parasını tamamlamak için arkadaşının cebine 20 lira koydu.

HEM İŞÇİ HEM DE ÖĞRENCİ

Kayadibi, arkadaşının da yardımıyla Müzik bölümüne kayıt yaptırdı. Kayıt üniversite senatosunda kabul edildi. Arkadaşının verdiği 20 lira ile hayali gerçekleşmek için ilk adımı atan İlkay Kayadibi, Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar resim Müzik bölümünde hem işçi hem de öğrenci oldu.

Sabahları erken saatlerde okula gelen İlkay Kayadibi, ders saati öncesi işçi kıyafetlerini giyerek, temizlik yaptı. Eğitimini aldığı piyanonun tozunu sildi. Çay demledi, çay servisi yaptı. Ders zamanında da kıyafetlerini değiştirdi öğrenci oldu. Amfide öğrenci arkadaşlarıyla birlikte akademisyenlerden ders aldı.



Dört yıl boyunca gece geç saatlere kadar ders çalışan İlkay Kayadibi, iki ya da üç saatlik uyku ile okula koştu. Sabah dersten önce taşeron işçi, ders saatlerinde de okulun öğrencisi oldu. Dört yılın sonunda tarih bölümünü bitiren kızıyla birlikte bu yıl mezun oldu. Anne kız, aynı yıl içinde düzenlenen mezuniyet töreninde birlikte kep fırlatmanın keyfini yaşadı.



Müzik öğretmeni Kayadibi, kendisini bir milada benzeterek duygularını şöyle dile getirdi;

“Zengin bir ailenin çocuğu olmadığım için yaşamım kolay geçmedi. Birçok acı olaylar yaşadım. Sıkıntıların cenderesinden geçtim. Çocukluğumda hep öğretmen olmayı hayal etmiştim. Şükürler olsun 47 yaşında bu hayalimi gerçekleştirdim. 2009 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne taşeron işçi olarak girmiştim. Aynı Üniversitede müzik öğretmeni olarak 2017 yılında mezun oldum. Anlatılamaz bir duygu ve keyif yaşadım. Ben yaşamımı milada benzetiyorum. 2012 yıl öncesi ve sonrası gibi. Öncesinde acı ve gözyaşı, sonrasında ise hayallerimin gerçekleştiği mutluluk vardı. Kızımla aynı yıl aynı üniversiteden mezun olmanın hazzını anlatamam. Taşeron işçiliğim devam ediyor. Atanmam için yeterli puanı aldım. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek yıl için atanmamı bekliyorum.”