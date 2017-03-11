Ünlü bestecinin saldırganı serbest!

Ünlü DJ ve besteci Emrah Karaduman ve şoförüne bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren saldırgan mahkemece serbest bırakıldı.

Dün gece bir gece kulübünde sahne almak için Eskişehir'e gelen ünlü Dj ve besteci Emrah Karaduman (32) ile şoförü Volkan K., konakladıkların otelin önünde E.D. isimli şahsın bıçaklı saldırısına uğramıştı. Emrah Karaduman ve Volkan K.'nin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavileri devam ederken, zanlı E.D. ise öğle saatlerinde Yunus Emre Devlet Hastanesinde alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edilmişti. E.D.'nin çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi. İHA