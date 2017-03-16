Ünlü iş adamı Tarık Kayar’a hırsızlık şoku

Beşiktaş’ta bulunan bir otelin önünden ünlü iş adamı Tarık Kayar’a ait otomobil şüpheli şahıslar tarafından çalındı. Yaşanan kovalamaca sonucunda lüks otomobil Başakşehir’de terk edilmiş halde bulundu. Hırsızların araçtaki çek ve senetlerin bulunduğu çantanın yanı sıra bir miktar parayı da çaldıkları ortaya çıktı.

Beşiktaş’ta bulunan bir otelin önünden ünlü iş adamı Tarık Kayar’a ait otomobil şüpheli şahıslar tarafından çalındı. Yaşanan kovalamaca sonucunda lüks otomobil Başakşehir’de terk edilmiş halde bulundu. Hırsızların araçtaki çek ve senetlerin bulunduğu çantanın yanı sıra bir miktar parayı da çaldıkları ortaya çıktı.

İstanbul Beşiktaş, Barbaros Caddesi üzerinde bulunan bir otelin önünde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 00.30 sıralarında iş adamı Tarık Kayar'ı almak için otele gelen özel şoförü bir süreliğine araçtan inerek çalışanlarla konuşmaya başladı.

Özel şoförün araçtan indiğini gören şüpheliler bir anlık boşluktan faydalanarak çalışır vaziyetteki otomobile binerek gaza bastı. Lüks otomobile binerek hareket eden şüpheliler kısa bir süre içerisinde gözden kayboldu. Olayın şokunu atlatan Tarık Kayar'ın özel şoförü durumu polis ekiplerine haber verdi. Otomobilde araç takip sisteminin olduğu bilgisinin paylaşılmasının ardından sistem üzerinden araç takip edilmeye başlandı. Otomobilin Mecidiyeköy'de görülmesi üzerine ekipler bölgede şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Adım adım otomobilin hareketlerini takip eden ekipler aracın Başakşehir'de seyir halinde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine bölgede yoğunlaşan ekipler otomobilin seyir halinde olduğunu görerek şüphelileri kovalamaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucunda şüpheliler otomobili Haluk Sipahioğlu Sokak üzerinde bırakarak kayıplara karıştı.

Çek ve senetlerin bulunduğu çanta şüpheliler tarafından çalındı

Lüks otomobili terk edilmiş olarak bulan ekipler şüphelilerin yakalanması amacıyla çevrede incelemelerde bulundu. Yapılan incemeler sonucunda şüphelilere rastlanmadı. Aracın bulunması üzerine olay yerine gelen özel şoför yaşanan olay hakkında ekiplere bilgi verdi. Otomobil içerisinde çek ve senetlerin bulunduğu bir çanta ve bir miktar paranın şüpheliler tarafından çalındığı öğrenildi.

Şüpheli şahısların tespit edilmesi için güvenlik kamera kayıtları inceleme altında. Sokak üzerinde terk edilmiş halde bulunan otomobil çekici tarafından kaldırılarak incelenmek üzere otoparka götürüldü. Şüphelilerin kimlik bilgilerinin tespit edilmesi için otele ait güvenlik kameraları inceleme altına alındı. Kamera kayıtlarını incelemeye alan ekipler şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (İHA)