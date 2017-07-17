Ünlü profesörün akademik birikirimi çaldılar!

İSTANBUL'da Marmara Üniversitesi öğretim görevlilerinden Prof. Zeki Parlak'ın aracından, yılların birikimi olan akademik çalışmalarının yer aldığı çantası çalındı. Parlak'ın uzaktan kumanda ile kapıları kilitledim sırada arka kapıyı hafifçe açan hırsız kameralardan tespit edildi. Günlerce süren çalışma sonrasında, 8 hırsızlıktan aranan şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Bayrampaşa Kocatepe’de meydana geldi. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Profesörü Zeki Parlak, alışverişe gitmek için aracına bindi. Parlak geriye döndüğünde içerisinde bilgisayarının bulunduğu çantasının yerinde olmadığını farketti. Parlak içinde akademik kariyeri boyunca hazırladığı çalışmaların bulunduğu bilgisayar ve disklerin bulunduğu çantanın çalındığı olayla ilgili hemen Emniyete gitti.

KAPIYI AÇTI

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik kameraları incelendi. Ünlü profesörün aracını park ettiği sırada bir kişinin arka kapıyı hafifçe açtığı anlaşıldı. Parlak uzaktan kumanda ile kapıları kilitlediğini düşünerek aracının yanından ayrıldı. Ancak, hırsızın açtığı kapı kilitleme işlemini engelledi. Aynı kişinin, Parlak’ın alışveriş için içeriye girdiği sırada geri gelerek araçtaki çantayı alarak daha sonra minibüse binerek kaçtığı belirlendi.

KAMERALARDAN BELİRLENDİ

Kameralarda görülen o hırsızın 24 yaşındaki B.U. olduğu belirlendi. B.U. 5 günlük bir takibin ardından Kağıthane’de yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin 8 hırsızlık olayından araması olduğu tespit edildi. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ünlü profesöre ait dizüstü bilgisayar ve harddisk ele geçirildi.

ÇALIŞMALARINA KAVUŞTU

Ele geçirilen bilgisayar ve hard disk Profesör Zeki Parlak’ın teslim edildi. Yılların emeğinin içinde yer aldığı bilgisayarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Parlak polislere teşekkür etti. Gözaltına alınan şüpheli ise tutuklandı.