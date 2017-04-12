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Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Ünlü ses sanatçısı İbrahim Erkal Maltepe’de ki evinin otoparkında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Erkal’ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

06:2012 Nisan 2017
Gündem
Ünlü sanatçı yoğun bakımda
Ünlü ses sanatçısı İbrahim Erkal Maltepe’de ki evinin otoparkında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Erkal’ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ünlü ses sanatçısı İbrahim Erkal Maltepe'de ki evinin otoparkında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Erkal'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ünlü ses sanatçısı İbrahim Erkal, Maltepe Başıbüyük'te bulunan evinin otoparkında baygın halde bulundu. Sitenin güvenlik görevlisi tarafından fark edilen Erkal, durumun sağlık ve polis ekiplerine bildirilmesinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Erkal, yoğun bakıma alındı. Haberi alan alan Erkal'ın yakınları hastaneye akın etti. Erkal'ın durumunun ciddiyetini koruduğu tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Baygın halde bulunan İbrahim Erkal'ın sağ arka kulağının altında birde yırtık olduğu tespit edildi.

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