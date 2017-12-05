Ürdün Kralı 2. Abdullah Türkiye’ye geliyor

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak beş yıl aradan sonra yarın Türkiye'ye geliyor. Kralın Türkiye ziyaretinin özel gündemi ise iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 70. yılı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, en son 2013 yılında ve yine beş yıl aradan sonra o dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün davetlisi olarak iki günlüğüne Türkiye’ye gelmiş, önce Gül sonra da Başbabakan Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmüştü.

Kral Abdullah, Anıtkabir’e giderek Atatürk’ün mozalesine çelenk koyup saygı duruşunda bulunurken duygulanmış ve gözyaşlarına hakim olamamıştı.

GÖZYAŞLARININ NEDENİ VARDI

Kral’ın gözyaşlarının nedeni Türkiye’nin gündemini uzun süre meşgul etmiş, kimi çevreler samimi bulurken, bazı çevreler ise Ürdün’de o günlerde yaşanan gerilime bağlamıştı.

Çünkü, 2013 yılında Kral Abdullah, bir yandan Suriye’deki çatışmalardan kaçan 400 bin Suriyeli’nin ekonomiyi olumsuz etkilemesi, yaşanan Arap Baharı etkileri ile yaşanan sokak gösterileri, muhalefetin reform çağrıları ile kabul edilen “Tek Aday Tek Oy” seçim sistemini eleştirmeleri ve 2011’de artan petrol fiyatları yüzünden yayılan protesto gösterileri dalga dalga üzerine gelmişti.

TÜRKİYE’DEN GİTTİ ERDOĞAN’I ELEŞTİRDİ

Beş yıl önce 5 Mart 2013’teki bu ziyaretten sadece 13 gün sonra Kral Abdullah şok bir çıkış yaparak, Türkiye’ye özellikle de Başbakan Erdoğan’a yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu. Kral, ABD’de yayınlanan The Atlantic dergisinden gazeteci yazar Jeffrey Goldberg’e verdiği mülakatta şunları söylemişti:

“Batılı muhataplardan bazıları Ortadoğu’da demokrasinin ancak Müslüman Kardeşler’le sağlanabileceğini düşünüyor. Müslüman Kardeşler ise, Ortadoğu’da toplumun gerici bir vizyonunu ve Batı karşıtı politikalarını empoze etmek istiyor. Mısır ve Türkiye’de gelişen bir Müslüman Kardeşler hilalini görüyorum. Türkiye’de AKP İslamizm’in daha yumuşak bir versiyonunu teşvik ettiğine inanıyorum. Erdoğan için demokrasi bir otobüs yolculuğu ‘Durağıma varınca, o otobüsten iniyorum’ diyor. Mısır’da Mursi, (2013’te Mısır Cumhurbaşkanı idi) altı yedi yılı alan Türk modeli yerine bir gecede bir Erdoğan olmak istedi.”