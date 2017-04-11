Uşak 2017 referandum sonuçları: Evet ve Hayır oy oranları

16 Nisan 2017 referandumu için sayılı gün kaldı. Uşak anayasa referandumu için hangi kararı verecek? Daha önceki referandum da Uşak'ın tercihi evet mi hayır mı oldu? İşte Uşak ile ilgili önceki seçim sonuçları ve referandum sonuçları…

16 Nisan Pazar yapılacak olan halk oylaması ile Anayasa'da yapılacak olan 18 maddenin değişikliğine karar verilecek. Değişiklik paketi, yürürlükteki parlamenter sistemin kaldırılarak yerine başkanlık sisteminin getirilmesini, başbakanlık makamının ortadan kaldırılmasını, meclisteki vekil sayısının 550'den 600'e çıkarılmasını ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) yapısında değişiklikler yapılmasını içermektedir. AKP, mecliste MHP'nin desteğini alarak Anayasa değişikliğinin yapılmasının referandumla karar verilmesini sağladı. Peki referandumda evet mi çıkacak hayır mı? Uşak 2017 referandum sonuçları, 16 Nisan Pazar günü sonuçların açıklanması ile birlikte sayfamızda yer alacak. Uşak referandumda ne diyecek? Uşak halkı daha önceki seçimlerde ne yönde oy kullanmıştı?

UŞAK 2010 REFERANDUM SONUÇLARI

Uşak 2010’da gerçekleşen referandumda HAYIR demişti. Uşak referandum sonuçlarına göre, 245582 seçmenden 211623 kişi oy kullanmış, referanduma katılım oranı %78,99 olmuştu.

EVET: % 49.82

HAYIR: % 50.17

UŞAK 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SONUÇLARI

2014’te gerçekleşen seçimlerde Türkiye cumhurbaşkanını seçmişti. Uşak cumhurbaşkanlığı seçimi sunuçları şu şekilde oldu:

Ekmeleddin İhsanoğlu: % 46,91

Recep Tayyip Erdoğan: % 50,55

Selahattin Demirtaş: % 2,54

UŞAK 2015 SEÇİM SONUÇLARI

2015 Kasım’da gerçekleşen seçimlerde Uşak sonuçları şu şekilde:

AKP: % 46,6

CHP: % 30,4

MHP % 18,2

HDP % 1,8

2017 referandum sonuçları: Türkiye geneli

İLGİLİ HABER Anayasa değişikliği maddeleri: Referandumla hangi anayasa maddeleri değişecek?