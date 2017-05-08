Uşak’ta çifte cinayet!

Uşak'ın Sivaslı İlçesi'nde, kayıp oldukları için aranan 38 yaşındaki Osman Çıtır ile 37 yaşındaki Ünal Ergün'ün toprağa gömülü halde cesetleri bulundu. İşlediği cinayeti itiraf ettiği ve cesetleri gömdüğü yeri gösterdiği öğrenilen Ö.S. gözaltına alındı.

Olay, 6 Mayıs’ta Yapağılar Mahallesi Mezarlık Mevkii’nde meydana geldi. Osman Çıtır ile Ünal Ergün’den bir süredir haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Çıtır ve Ergül’e ait cep telefonlarının sinyalinden Yapağılar Mahallesi yakınlarındaki boş arazide Çıtır’a ait otomobili terk edilmiş halde buldu.

Çevrede Çıtır ve Ergül’ü bulmak için çalışma başlatan jandarma, hareketlerinden şüphelendiği Ö.S.’yi gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere karakola götürülen Ö.S. ifadesinde kaybolan Osman Çıtır ve Ünal Ergün’ü öldürdüğünü, ardından cesetleri Yapağılar Mahallesi Mezarlığı yakınlarındaki boş araziye gömdüğünü itiraf etti.



Cinayeti alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu işlediğini iddia eden Ö.S.’nin yer göstermesinin ardından bölgede iş makinesi ile kazı çalışması başlatıldı. Kısa süren çalışma sonrasında Çıtır ve Ergün’ün cesetlerine ulaşıldı. Cesetler, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderilirken, Ö.S.’nin karakoldaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

DHA