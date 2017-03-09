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Üsküdar’da bir parkta ceset bulundu

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir çocuk parkında ceset bulundu. Cesedin 28 yaşındaki Özkan Bayram'a ait olduğu öğrenildi.
03:589 Mart 2017
Gündem
Üsküdar’da bir parkta ceset bulundu
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir çocuk parkında ceset bulundu. Cesedin 28 yaşındaki Özkan Bayram'a ait olduğu öğrenildi.

Olay Üsküdar Burhaniye Mahallesi’nde bulunan parkta meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar parkta bir kişinin yerde yattığını görünce hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi ve polis ekiplerine haber verdi. Polislerin ceset üzerinde yaptığı incelemede yerde yatan kişinin 28 yaşındaki Özkan Bayram olduğu tespit edildi. Olay yerine gelen Özkan Bayram’ın Üsküdar’da oturan yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.Yapılan incelemenin ardından Özkan Bayram’ın cesedi Haydarpaşa Numune Hastanesi morguna kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Son güncelleme: 07:3109.03.2017
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