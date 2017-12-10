Utku Gümrükçü: Kılıçdaroğlu’na dokunursanız…

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Utku Gümrükçü, Kılıçdaroğlu’na yönelik tehditlere sert bir dille cevap verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Aliağa İlçe Kongresi'nde konuşan CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Utku Gümrükçü, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrasında yapılan Adalet Yürüyüşü'nü hatırlatarak, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditlere sert bir dille cevap verdi. Gümrükçü, “Buradan iktidarı uyarıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılacak herhangi bir hamlede 81 ilden 500' er kilometre yürür o Ankara'yı size dar ederiz” dedi.

‘ALİAĞA'YI NASIL YÖNETECEĞİMİZİ GÖSTERECEĞİZ'

Aliağa'dan sorumlu İl Başkan Yardımcısı olduğunu hatırlatan Gümrükçü, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Aliağa'da güçlü bir çalışma yürüteceklerini söyledi. Gümrükçü, “Bugünden sonra Aliağa'da, Aliağalılarla, CHP'lilerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, derneklerle, sendikalarla, muhtarlarla toplantılar yaparak, Aliağa Belediyesi'ni kazandığımızda burayı nasıl ortak akılla yöneteceğimizi konuşacağız”dedi. Konuşmasında MHP'li Aliağa Belediye Başkanı'nı da eleştiren Gümrükçü şöyle konuştu: “Bizim iktidarımızda doların yeşili değil, doğanın yeşili korunur. Bizim iktidarımızda muhalif partinin ilçe başkanının dükkânına zabıta baskını düzenlenmez. Biz sosyal demokratız. Aliağa'yı nasıl yöneteceğimizi göstereceğiz”