Üvey babadan korkunç ifade

İzmir Menemen’de kaybolduktan 1 hafta sonra, ayağına taş bağlanmış cansız bedeni bir kuyuda bulunan 15 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Coşkun’un katil zanlısı üvey babasının ifadesi kan dondurdu.

İddia edildiği gibi yurtta öğretmen değil hizmetli olduğu anlaşılan Müştak M., Ahmet'i keserle başına vurduktan sonra, kuyuya atışını detaylarıyla anlattı. Zanlı Müştak M. ifadesinde cinayeti tek başına işlediğini belirterek şunları söyledi: “Elif, Ahmet'i daha çok seviyor ve ona ilgi gösteriyordu. Özel yemekleri bana değil, Ahmet geldiği zaman yapıyordu. Manisa'dan ailemin gönderdiği yiyecekleri hep ona yediriyordu. Ahmet'ten dolayı bana ilgisinin azaldığına inandım.”

‘KİMSE BİLMESİN'

Habertürk’ün haberine göre; Müştak M., cinayet sonrasına ilişkin ise şunları ifade etti: “Ahmet'i öldürdükten sonra aramaya ben de katıldım. Kimse şüphelenmedi. Sonra eşime telefon açtım ve ‘Ortadan kaldırdım' dedim. O da ‘Senin yaptığını kimse bilmesin, sonra görüşürüz' dedi. O görüşmeden sonra Elif'le hiç bu konuyu konuşmadık. O da sormadı, ben de açmadım.” Ailemin gönderdiklerini ona yediriyordu.