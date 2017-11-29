Uyanış filminin yönetmeni Ali Avcı’nın 22,5 yıla kadar hapsi istendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başına silah dayanması ve ailesinin öldürülmesi sahnelerinin canlandırıldığı "Uyanış" filminin yönetmeni Ali Avcı’nın terör örgütü yöneticiliği suçundan 22,5 yıla kadar hapsi istendi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başına silah dayanmış şekilde gösterilen “Uyanış” filminin tutuklu yönetmeni Ali Avcı hakkında 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İlk olarak Erdoğan'ın hayatının anlatıldığı “Reis” filmi ile gündeme gelen Avcı, tepki çeken “Uyanış” filminin fragman görüntülerinin yayımlanmasından sonra 13 Temmuz'da gözaltına alınmıştı.

Gözaltı sırasında Avcı'nın evinde Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki FETÖ soruşturması kapsamında hakkında arama kararı bulunan Doç. Dr. Fetullah Karabiber'i sakladığı ortaya çıkmıştı. Karabiber de gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından yönetmen Ali Avcı hakkında iddianamede hazırlandı. İddianamede Avcı hakkında “Silahlı terör örgütü yönetmek” suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Ali Avcı ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan “Reis” filminin de yapımcılığını üstlenmişti.