Uyuşturucu kuryesinin kurbanı oldu

Giresun'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli aracın karıştığı kazada ağır yaralanan Alper Nebioğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, uyuşturucu transferi yaptığı tespit edilen şüpheli aracın Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde polisin ‘dur' ihtarına uymayarak kaçmasıyla meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, şüpheli aracın kaçmasıyla başlayan kovalamaca Giresun Limanı kavşağına kadar sürdükten sonra İran uyruklu şüphelinin aracı ters yöne sürmesiyle Giresun Emniyet Müdürlüğü karşısında Alper Nebioğlu yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

KURTARILAMADI

Meydana gelen kaza sonucu ağır yaralı olarak araçtan çıkartılan Alper Nebioğlu kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Nebioğlu'nun çalıştığı işyerinde mesai bitiminden sonra aracı ile evine giderken kazaya karıştığı öğrenildi. İHA