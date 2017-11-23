Uyuşturucu satan 5 kişilik aile 1,5 kilo esrarı sobada yakınca…

Adana'nın Çukurova ilçesinde uyuşturucu satan 5 kişilik bir ailenin evine polis baskını yapıldı. Ev halkı baskın sırasında yaklaşık 1,5 kg esrarı sobaya atıp yakınca evde sızıp kaldı. Gözaltına alınan zanlılar hava soğuk olduğu için sobayı yaktıklarını söyledi...

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesi, Beyazevler Mahallesi’nde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıldığı ihbarını aldıkları eve şafak vakti operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon esnasında 1,kg esrarı yakan aile evin içinde sızıp kaldı.

5 KİŞİLİK AİLE ESRARI SOBADA YAKTI..SONRA DA…

Özel harekat polislerinin de destek verdiği baskında evin kapısı ‘koç başı’ ile kırıldı. Bu sırada, zanlılar 1 kilo 400 gram esrarı, sobaya atıp yakmaya başladı. Evde bulunan 5 kişi sobadan çıkan esrar dumanından dolayı sızıp kaldı.

İçeri giren polis U.Y, İ.E, E.B, M.Ö ve K.Y.’yu uyurken buldu. Gözaltına alınan zanlılar hava soğuk olduğu için sobayı yaktıklarını söyledi. Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı. Zanlılar ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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