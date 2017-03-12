Uyuşturucu satıcısı dehşet saçtı genç kız hayatını kaybetti

Bahçelievler’de uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen kişinin açtığı ateş sonucu babasının yanında vurulan genç kız hayatını kaybetti. Olayda Suriye uyruklu bir kişi de ağır şekilde yaralandı.

Bahçelievler’de uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen kişinin açtığı ateş sonucu babasının yanında vurulan genç kız hayatını kaybetti. Olayda Suriye uyruklu bir kişi de ağır şekilde yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Bahçelievler Zafer Mahallesi Cengizhan Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde duran Rıfat Telli, uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen bir kişiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Daha sonra oradan ayrılan uyuşturucu satıcısı bir süre sonra yanındaki 4 kişiyle birlikte sokağa geldi. Yanındakilerle birlikte sokağa gelen şüpheli, sokakta bulunanların üzerine silahla rastgele ateş açtı. Açılan ateşle, zanlılarla tartışan Rıfat Telli’nin yanında bulunan 24 yaşındaki kızı Müzeyyen Telli ile komşusu Suriye uyruklu Muhammed Yusuf yaralandı. Şüpheliler, olay yerinden kaçarken yaralılar, ambulansla Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Müzeyyen Telli tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden Suriyeli Muhammed Yusuf’un ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra sokak üzerinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerden birini kimliğini tespit ederken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Soruşturmanın devam etmesi sebebiyle ismi açıklanmayan şüphelinin, “uyuşturucu satıcılığı” ve “yağma” gibi birçok suçtan dosyasını bulunduğu ve yaşının küçük olması nedeniyle serbest bırakıldığı belirtildi.

İHA